Lukaku, l’ultima volta che fece gol allo Stadium successe un putiferio e venne espulso (Corsport)

Sabato alle 18 c’è Juventus-Napoli. Il Corriere dello Sport, con Fabio Mandarini, scrive dell’importanza del belga per il gioco del Napoli di Conte e ricorda cosa accadde l’ultima volta che segnò in casa della Juventus (con la maglia dell’Inter).

L’ultimo gol di Rom alla Juventus risale alla sfida andata in scena all’Olimpico il 5 maggio, alla fine del campionato precedente, con la maglia della Roma. L’ultimo a Torino, all’Allianz, risale invece alla semifinale d’andata della Coppa Italia 2022-2023: all’epoca giocava nell’Inter e successe il putiferio per l’ennesima vergognosa collezione di episodi di razzismo e per la squalifica poi cancellata dalla federazione per l’esultanza (sua tipica, classica) che fu punita con la seconda ammonizione e conseguente espulsione. Storia, ormai.

Lukaku, con lui sono aumentate le soluzioni offensive

Lukaku vive nel presente ed è proiettato al futuro. L’inizio della sua quinta stagione italiana, nella terza grande città d’Italia vissuta dal 2019 dopo Milano e Roma, è stato super. A dir poco: è arrivato, ne ha vinte due, ne ha segnati due e ha pure servito due assist. Due, sempre due, ancora due. Sono state tre, invece, le vittorie consecutive collezionate dal Napoli in campionato, come non accadeva da gennaio 2023. Una vita, davvero.

Ma ora ce n’è una nuova. Nuovissima da quando poi è arrivato Rom, il centravanti che mancava, un totem del sistema di gioco di Conte: con lui sono aumentate le soluzioni offensive e l’impatto, riempie l’area, fa salire la squadra, attacca la profondità e crea spazi per gli inserimenti, partecipa alla manovra. Segna e ispira i compagni: magari un giorno verranno tempi meno trionfali o magari no, ma il racconto del primo Romelu, e del primo periodo del dopo Osimhen, merita la copertina.

Romelu ci sta mettendo del suo anche per cambiare la mentalità nello spogliatoio (Sportmediaset)

Anche Sportmediaset scrive del Napoli con una diversa mentalità. Una mentalità che anche Lukaku sta aiutato a costruire all’interno dello spogliatoio. Gli azzurri primi in classifica dopo la terza vittoria di fila in campionato, contro il Cagliari. Protagonisti assoluti Meret, Lukaku e Kvara. Il portiere ha tenuto la porta inviolata con una paio di prodezze. Poi i gemelli del gol hanno permesso di prendere il largo alla Unipol Domus. Una mentalità diversa, più operaia, feroce e attenta.

Scrive Sportmediaset:

“Big Rom ha mostrato a tutti perché Conte lo vuole sempre con lui. Un gol, due assist e quella capacità innata di far respirare la squadra quando le difficoltà sembrano prendere il sopravvento. Ma c’è di più: Lukaku ci sta mettendo nel suo anche nello spogliatoio per cambiare la mentalità del gruppo come ammesso dallo stesso tecnico azzurro. L’intesa con Kvaratskhelia poi, è quella già dei giorni migliori”.

