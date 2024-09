L’architetto Zavanella: «La prossima settimana presenterò a De Laurentiis il concept del Maradona»

A radio Crc: «È la prima fase progettuale. Poi il presidente deciderà quando presentarlo al Comune. Via la pista d’atletica, prolungheremo il secondo anello»

L’architetto di fiducia di Aurelio De Laurentiis, Gino Zavanella, è intervenuto a Radio Crc sul tema dello stadio Maradona. Zavanella ha rivelato:

«Presenterò un progetto al presidente, il quale farà le modifiche e le osservazioni necessarie e poi deciderà quando presentarlo al Comune di Napoli. Molto presto credo che lo presenteremo al presidente, già nella prossima settimana. Stiamo aspettando che il presidente ci convochi, poiché la parte di base del progetto l’abbia finita. Stiamo parlando di concept. E’ la prima fase progettuale in cui stabiliamo se quello che pensiamo di progettare sia corretto e giusto. Lo schema fondamentale è di avvicinare le tribune al campo e, quindi, di eliminare la pista d’atletica».

Zavanella: «Pensiamo di eliminare la pista di atletica dal Maradona»

L’architetto con cui De Laurentiis ha già lavorato poi aggiunge:

«La prima proposta è di avvicinare tutto lo stadio al campo che sarebbe quasi una diminuzione o una distruzione. Il presidente vorrebbe continuare a giocare il più possibile al Maradona. La seconda è di avvicinare il più possibile le curve e prolungare il secondo anello per cercare la parte più bassa della tribuna, in modo dai avvicinarla al campo con box e film box, che sono i box a bordo campo. Dopo che avremo presentato alcune soluzioni, il Presidente darà il suo importantissimo contributo e speriamo di arrivare ad una conclusione su quale di esse portare avanti e chiudere almeno la prima fase progettuale».

Parcheggi? «Dipende dalla scelta del Presidente. Se arriviamo ad una soluzione drastica, è ovvio che rimarranno degli spazi importanti da dover gestire, parte di essi sarà dedicata ai parcheggi. Sulle curve ci sono due soluzioni: la prima è che potrebbero essere lasciate in piedi per utilizzarle per spettacoli nei retro-tribuna, soluzione che a me non mi piace onestamente. La seconda è che se vengono abbattute si recupera spazio».

