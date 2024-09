Kübler e il “dramma” dei giocatori daltonici: «Provateci voi a giocare non distinguendo i colori delle maglie»

Sulla Süddeutsche: il deficit di visione dei colori è molto comune. Alcuni non riescono a capire nemmeno se un bagno è libero o occupato, figurarsi riconoscere un compagno in campo

Uno guarda le maglie dai mille colori, anche molto diversi da quelli storici e non si pone il problema: chi è daltonico come fa? Metti Lukas Kübler. Kübler è un giocatore del Friburgo, ha 32 anni e ha già giocato 150 partite in Bundesliga. Spesso non capiva a chi dover passare il pallone. Perché è uno degli oltre 3,5 milioni di tedeschi che soffrono di deficit nella visione dei colori. Ne sono affetti un uomo su 12 e una donna su 200, nel mondo. Colpa è solitamente di un difetto genetico congenito. La Süddeutsche Zeitung ha provato… ehm… a vederci chiaro.

Lukas Kübler ha la forma più comune, confonde il rosso e il verde. Nella vita di tutti i giorni, dice Kübler, ci sono diversi ostacoli: “Da adolescente compravo un paio di scarpe da ginnastica e a casa ero entusiasta delle bellissime scarpe grigie. Mio fratello poi mi diceva che erano marroni. E in realtà erano verdi”. Ancora oggi sua moglie a volte gli fa notare che i suoi pantaloni e la maglietta non corrispondono. Altre persone con deficit di visione dei colori riferiscono di non riuscire a capire se un bagno è libero o occupato, se la cassa di un supermercato è aperta, quando un pomodoro è maturo o una bistecca è cotta.

E con le maglie è un casino. Dice Kübler: “Per me è difficile quando si tratta di rosso e verde, ma non riesco nemmeno a distinguere molto bene altri colori vicini tra loro. È particolarmente difficile nelle partite in cui tutto accade rapidamente. Entrano in gioco anche altri fattori: i riflettori, il prato verde, l’abbigliamento degli spettatori”.

Quando il Friburgo ha giocato contro l’Augsburg, verdi contro rossi, “non ho notato alcuna differenza”. L’allenatore, Streich, ora gli chiede prima di ogni partita se la combinazione va bene: “E se ci sono dubbi, giochiamo con maglie diverse”.

E poi ci sono i cartellini rossi e gialli, Kübler si aiuta in questo modo: “Devo fare attenzione se esce dalla tasca posteriore o dal taschino della giacca”.

Pensa quanti tifosi ci sono con lo stesso problema… Secondo uno studio il 42% di tutte le partite della Bundesliga nella stagione 2022/2023 sono state problematiche per almeno una forma di deficit della visione dei colori. Statisticamente ogni squadra dovrebbe avere uno o due giocatori con deficit di visione dei colori.

