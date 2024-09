Il Napoli fa ancora ricorso per le interviste non concesse a Dazn. Ha già perso due volte (CorSport)

Stavolta al Collegio di Garanzia. Il club è stato condannato sia dal Tribunale Federale che in Appello alla multa da 230 mila euro

Il Napoli ha fatto ricorso al Collegio di Garanzia per le mancate interviste a Dazn dell’anno scorso. Lo scrive il Corriere dello Sport che ricorda la vicenda.

Napoli già condannato a pagare 230 mila euro

Scrive il Corriere dello Sport:

Il Napoli ha fatto ricorso anche al Collegio di Garanzia presso il Coni contro la Figc e la Serie A in merito alla multa da 230 mila euro da pagare alla Lega per «non aver ottemperato ad alcuni obblighi relativi a interviste e riprese» dopo le segnalazioni di Dazn in seguito alle gare contro Torino e Barcellona della passata stagione. Il club di De Laurentiis era stato condannato sia al Tribunale Federale che in Corte d’Appello. La rabbia di ADL nei confronti del broadcaster nasceva dalla programmazione della partita contro l’Atalanta fissata per sabato 30 marzo, la vigilia di Pasqua, alle 12.30, subito dopo la sosta per le nazionali.

Respinto il ricorso sulle interviste non concesse a Dazn: deve pagare la multa (C&F)

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis aveva annunciato a marzo che i calciatori e lo staff non avrebbero più rilasciato interviste alla piattaforma Dazn. Tutto era nato dal fatto che il match contro l’Atalanta fosse stato fissato per sabato 30 marzo alle 12:30, vigilia di Pasqua; il presidente voleva spostarla a lunedì.

Lo sfogo di De Laurentiis al Maradona è poi diventato virale: «Chi sono? Sky o Dazn? Dazn non ha il diritto di fare niente! Quindi andatevene a fare in c**o. Fuori dai c******i».

Il regolamento della Serie A prevede che, se dovesse saltare le interviste stabilite da contratto, il club riceverebbe sanzioni specifiche.

A fine maggio il Tribunale Federale Nazionale ha multato il Napoli con 165mila euro per non aver permesso a Dazn di intervistare uno dei tesserati in occasione dei match contro Torino e Barcellona avvenute a metà marzo.

Il ricorso del club non è tardato ad arrivare. Ma, secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, è stato respinto dalla Corte d’Appello della Figc composta da Mario Luigi Torsello, Diego Sabatino e Daniele Maffeis.

Inoltre, il Napoli ha ricevuto una multa da 230mila euro da riconoscere alla Lega Serie A

