Gasperini: «De Rossi? Il mercato a campionato già iniziato rende l’allenatore l’anello debole»

A Sky difende l’ex Roma: «Noi per un mese e mezzo ci siamo girati i pollici su un nucleo ristretto. Non è semplice buttare dentro i nuovi acquisti, non funziona così»

Gian Piero Gasperini è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della conferenza stampa pre Champions. Domani l‘Atalanta ospita l’Arsenal di Mikel Arteta. Il tecnico della Dea ha commentato la notizia di giornata, l’esonero di De Rossi e la possibilità che Juric prenda il suo posto.

Gasperini: «Non è semplice buttare dentro i nuovi acquisti, non funziona così»

Juric, uno dei suoi discepoli, possibile neo allenatore della Roma, cosa ne pensa?

«Ho sentito stamattina, gli auguro sempre il meglio, per quanto sono affezionato. Ma sono sorpreso per la questione De Rossi, mi dispiace per lui. Le difficoltà sono dettate da un mercato che ha date assurde e mette in difficoltà gli allenatori. Le figure legate al mercato e ai trasferimenti, che a causa della chiusura tardiva a campionato già iniziato trasformano le squadre in un cantiere, rendono gli allenatori l’anello debole della catena. In Inghilterra, invece, sono un punto riferimento. Il campionato ha avuto un inizio difficile per tanti. In Italia il mercato che ha portato a cambiamenti a campionato già aperto rende difficile lavorare. Noi stessi per un mese e mezzo siamo stati lì a girarci i pollici su un nucleo ristretto, allargato ai giovani, perché diversi elementi erano sul piede di partenza. Non è semplice buttare dentro i nuovi acquisti, non funziona così. Devono esserci caratteristiche che si sposano insieme. La stagione è iniziata in modo strano. De Rossi mi piace molto sia come allenatore che come giovane emergente forte».

ilnapolista © riproduzione riservata