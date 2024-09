Dybala saluta De Rossi e provoca: «Il calcio è spesso ingiusto»

Su Instagram: «Mister, non sono stati molti mesi, ma sono stati sufficienti per trasmetterci tante cose a livello sportivo e umano»

Paulo Dybala ha voluto salutare Daniele De Rossi, che è stato esonerato ieri dalla panchina della Roma, con un post su Instagram:

«Mister, non sono stati molti mesi, ma sono stati sufficienti per trasmetterci tante cose a livello sportivo e umano. Il calcio è spesso ingiusto…grazie per tutto e ti auguro il meglio per il tuo futuro».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paulo Dybala (@paulodybala)

Prima della fine del mercato, Dybala era a un passo da lasciare la Roma. Poi invece l’argentino è rimasto, mandando in fumo i progetti della società. Infatti, tra le cause dell’esonero, c’è anche il rifiuto di De Rossi di non far superare all’argentino le 14 presenze. Altrimenti sarebbe scattato il rinnovo. L’esonero del tecnico ha lasciato sorpresi tuti, non solo lo stesso De Rossi, ma anche i tifosi e i calciatori giallorossi.

De Rossi, la situazione è precipitata dopo l’intervista di Totti e la frase «Daniele è un parafulmine»

È quel che scrive Repubblica con Matteo Pinci.

De Rossi è semplicemente un riflesso. Lo specchio che restituisce l’immagine esatta della Roma di oggi. Il proprietario americano Dan Friedkin ha abbandonato la casa dei Parioli e s’illude di gestire una società in cui a comandare davvero oggi è una manager greca che per anni ha amministrato l’Olympiacos per il controverso armatore Evangelos Marinakis. La cosa più importante per Lina Souloukou, 41enne amministratrice delegata arrivata ad aprile del 2023, è mantenere il controllo: quando ha ascoltato l’intervista di Totti a Sky, poco più di una settimana fa, ha creduto che qualcuno volesse toglierglielo dalle mani.

ilnapolista © riproduzione riservata