Davvero bisogna bolognesizzare la Juventus?

Motta non riesce a superare gli steccati della sua ideologia e a rimodulare il gioco su Vlahovic, gli esperti rimpiangono Calafiori e Zirkzee

La nuova parola d’ordine è bolognesizzare la Juventus

Bolognesizzare la Juventus è la parola che va di moda nelle ultime ore. Effetto pareggite? Forse, chissà. Un modo per difendere l’attuale allenatore della Juventus? Probabile. Sia come sia, a tutti i livelli non si parla d’altro. La tesi è: mancano Calafiori e Zirkzee, uomini chiavi lo scorso anno nella stagione bolognesi. Pare che Motta avrebbe spinto per avere entrambi ma la trattativa non è andata in porto.

E se l’allenatore Italo-brasiliano ha trovato il suo Calafiori bianconero in Andrea Cambiaso, Zirkzee non c’è. Davanti c’è un certo Dusan Vlahovic, enfant prodige del calcio serbo, paragonato ad Haaland, profilo da potenziale top player, acquistato da Andrea Agnelli nel gennaio del 2022 a una cifra monstre, deprezzato dal cattivo e involuto Allegri – argomentano gli esperti – e ora sostituto a fine primo tempo dall’allenatore che avrebbe dovuto fargli arrivare decine di palloni dentro l’area.

Bolognesizzare is the way

Bolognesizzare è la strada. Ci vuole tempo allora. Ma per bolognesizzare servirebbe quel Zirkzee, oggi al Manchester United. O uno che faccia il regista d’attacco. Yldiz? Può essere il piano B. Nico Gonzalez? L’ex Fiorentina è l’altra carta sul tavolo della Continassa. Milik? È adatto ma è ancora fermo per infortunio. In questo contesto che ne sarà del titolarissimo Dusan Vlahovic? Già qualcosa si comincerà a intravedere fra la partita di Genova di sabato prossimo e la difficile trasferta di Lipsia di Champions League della prossima settimana. Nell’attesa del prossimo match verrebbe da chiedersi: davvero occorre bolognesizzare la Juve? Davvero Motta non riesce a superare gli steccati della sua ideologia e rimodulare il suo gioco a un grande attaccante come Vlahovic?

