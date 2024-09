L’arbitro Manganiello non si vedeva in Serie A da tempo e la Serie A stasera ha capito perché. Rigore netto non fischiato.

Conte ha cambiato pure gli armadi a Castel Volturno. Gli scheletri sono stati sfrattati

Pronti via il Monza ha tentato l’effetto sorpresa. Un cross che Caprile ha sventato mettendo la mano fuori alla finestra prendendosi una pausa dallo smart working.

Lukaku in versione centrone da campionato Uisp di Basket prende botte e tagliafuori gli avversari. Politano lo cerca e di inerzia chiude il triangolo. Uno a zero.

La costruzione dal basso presuppone una tecnica elevata. La difesa del Monza ne è talmente conscia che si passa la palla tipo noi al calcetto dopo una mangiata e ci regala il secondo gol. Kvaraincazzato 2 0 incazzato ci piace di più

Gestiamo.. Buongiorno li dietro è talmente forte che ss gli strofini la maglia ti offre anche tre desideri. Genio

Gli scheletri sono stati sfrattati. Non prende gol, non prende tiri. Non legge X e ha dichiarato guerra ai collezionisti di moduli.

Da Amma Fatica a Amma vencere

