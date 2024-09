Conte è felice perché sfiderà la Juve guardandola dall’alto (Corsera)

“Restano le magagne, però Conte è primo, il suo habitat: sa cosa vuole e come ottenerlo. Il contrario della Juve, che ha messo insieme due pareggi tristi proprio quando Thiago ha avuto le stelle attese tutta l’estate”.

“Ora, magari, è più chiaro perché Antonio Conte ha puntato i piedi per avere Lukaku. Nel momento di maggior sofferenza, dentro una partita in cui il Napoli pur in vantaggio aveva la testa sott’acqua, Romelu ha sistemato le cose: l’assist magistrale per il raddoppio di Kvara ha cancellato la sofferenza, la rete del 3-0 ha reso limpida una vittoria che per lunghi minuti è stata in discussione per la reazione veemente del Cagliari”.

Scrive così oggi il Corriere della Sera dopo la terza vittoria di fila del Napoli che, contro il Cagliari ha messo a segno quattro reti. Una vittoria che al momento le vale la testa della classifica, considerando che l’Inter si è fatta fermare sul pareggio dal Monza.

“Napoli ha centrato il terzo successo di fila, come non succedeva dai tempi d’oro di Spalletti e, in attesa dell’udinese, è balzato in testa alla classifica. Conte sorride sornione, lo scudetto è il marchio della casa. Ne ha vinti tre alla Juve e uno all’Inter”

Ora c’è la Juve da affrontare

“Intanto l’allenatore della neo capolista è il più felice della compagnia perché sfiderà la Juve guardandola dall’alto e perché in Sardegna il Napoli ha giocato da squadra. Restano le magagne. Tante, troppe conoscendolo. Contro il Parma ha vinto perché l’ingenuo Pecchia aveva finito i cambi e ha dovuto mandare in porta un giocatore di movimento, ieri ha sofferto oltre misura, salvato da una traversa e dai miracoli di Meret. Però è primo, il suo habitat: sa cosa vuole e come ottenerlo. Il contrario della Juve, che ha messo insieme due pareggi tristi proprio quando Thiago ha avuto le stelle attese tutta l’estate”.

