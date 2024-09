Caressa: «assurdo non dare rigore al Napoli per il pestone a Di Lorenzo, io impazzisco»

«Che vuole dire che lo ha preso appena? Dobbiamo metterci a contare con quanti tacchetti gli ha pestato il piede, se con sei o con sette?»

Caressa: «assurdo non dare rigore al Napoli, io impazzisco».

A Sky Sport la pensano diversamente da Marelli a Dazn. Caressa non ha dubbi, così come non li hanno i suoi ospiti: «Il pestone su Di Lorenzo sulla linea dell’area di rigore, è rigore. Io impazzisco. Che vuole dire che lo ha preso appena? Adesso dobbiamo metterci a contare con quanti tacchetti gli ha pestato il piede, se con sei o con sette? Ma questo è rigore tutta la vita».

A Dazn la pensano diversamente.

Fallo su Di Lorenzo, Marelli: «Corretto non assegnare il rigore»

Il Napoli ha battuto il Monza 2-0 per la sesta giornata del campionato 2024/25. Nella prima frazione di gioco c’è stata qualche protesta da parte degli azzurri per la mancata concessione di un presunto calcio di rigore, dopo il pestone di Bianco sul piede del capitano Di Lorenzo sulla linea dell’area di rigore.

L’arbitro ha lasciato correre senza fischiare il fallo e di conseguenza nemmeno il rigore. Negli studi di Dazn l’ex arbitro Luca Marelli ha analizzato l’episodio:

«Il contatto di Bianco è sulla linea dell’area di rigore, quindi se c’è irregolarità sarebbe rigore. Ma questo non è step on foot, perché è solo la punta del piede di Bianco sul piede di Di Lorenzo. Corretto non assegnare il rigore».

ilnapolista © riproduzione riservata