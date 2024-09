L’unica parata salva risultato l’ha fatta Di Gregorio. La Juve non faceva tre zero a zero di fila dai tempi di Trapattoni

Ai punti avrebbe vinto il Napoli (Gazzetta)

Scrive la Gazzetta dello Sport:

Un’unica vera occasione, brividi ai minimi termini e molto scacchismo, non “sacchismo” purtroppo. Juve-Napoli è tutta qui, uno 0-0 con una sua perfezione di fondo, ma, se fosse boxe e noi fossimo dei giudici, propenderemmo per la vittoria del Napoli ai punti. Perché Antonio Conte ha ingarbugliato Thiago Motta e perché Michele Di Gregorio, portiere della Juve, ha effettuato l’unica parata salva risultato, allo scadere del primo tempo, su Politano. Motta è incappato nel terzo 0-0 di fila in campionato: Roma, Empoli, Napoli. L’ultima volta era successo nel 1992 con Giovanni Trapattoni allenatore, un ricorso storico beffardo.

Giuntoli: «il Napoli ha fatto un mercato senza precedenti, la Juve un mercato più prospettico»

Il direttore sportivo della Juventus a Dazn.

Giuntoli: «Onestamente il Napoli è una squadra collaudata, molto esperta, hanno otto nove undicesimi che giocano insieme, hanno giù fatto tanti punti in passato e credo che il Napoli ha fatto un mercato senza precedenti, ha investito su calciatori già fatti, di 26, 27, 28 anni in su. Anche noi come Juventus abbiamo fatto un mercato importante però più prospettico, abbiamo fatto una vera e propria rifondazoone anche dal punto di vista del gioco, col mister, vogliamo esser competitivi subito, ci proveremo con tutte le nostre forze».

«Noi siamo un progetto molto giovane, dobbiamo lavorare giorno dopo giorno per capire chi siamo».

Giuntoli, stoccata alla vecchia dirigenza Juve: «Abbiamo cercato di risanare un club che perdeva tanto» (qualche giorno fa)

Prima della gara di Champions tra la Juventus e il Psv, Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juve, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport commentando l’avvio di stagione, le mosse sul mercato e l’inizio di questa nuova Champions League.

«Stiamo rimettendo il club sulla retta via»

Le parole del ds bianconero:

«È una grande emozione essere qui in Champions. Tornarci dopo tanto tempo con la Juve è speciale. Abbiamo appena iniziato un percorso e siamo contenti – ha aggiunto -. Abbiamo cercato di risanare un club che perdeva tanto rimettendolo sulla retta via investendo anche su giocatori giovani e abbassando il monte ingaggi facendo crescere il gruppo e non solo i singoli».

«Gli acquisti sono stati fatti su giocatori giovani con salari bassi per trovare un equilibrio tecnico e finanziario che ci permettesse di iniziare un nuovo ciclo», ha concluso Giuntoli.

