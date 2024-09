Ahmedhodzic, il padre accusa moglie e suocera: «Praticano magia nera per tenerlo lontano dal calcio»

L’attacco dopo la decisione del calciatore di lasciare la Nazionale. Ahmedhodzic ha replicato: «Ha fatto cose orribili alla persona che amo: non mi importa di lui. Non è un uomo»

Il difensore dello Sheffield United, Anel Ahmedhodzic, ha deciso definitivamente di tagliare i ponti col padre Mirsad e lo ha fatto con una lunga dichiarazione in cui si è scagliato contro alcune affermazioni del genitore.

Dopo la decisione del calciatore di lasciare la Nazionale bosniaca infatti il padre aveva riservato accuse molto pesanti alla compagna del ragazzo, che a suo dire sarebbe stata la responsabile della decisione.Il padre di Ahmedhodzic ha detto che in realtà, dietro all’addio alla nazionale bosniaca del figlio, ci sarebbe l’influenza della moglie e della suocera: «Praticano magia nera nei suoi confronti per tenerlo lontano dal calcio, non lo considero più mio figlio».

Il ragazzo ha dunque deciso di rompere ogni rapporto col padre in quanto «Ha fatto cose orribili alla persona che amo: manipolazione, bugie, truffe e molestie quasi quotidiane». Il centrale si sarebbe aspettato ben altro da un genitore e invece ha parlato addirittura di persecuzione: «L’unica cosa che vuoi da tuo padre come figlio è sostegno e orgoglio. Purtroppo di questo ho ricevuto ben poco. Non è un uomo, perseguita le persone che si preoccupano per me ogni volta che qualcosa non va. Questo è il tipo di uomo che mostra il suo ‘potere’ sulle donne, ma non ha mai avuto il coraggio di tenere testa a un altro uomo. Ho un ottimo rapporto con mia madre e mi prendo cura di lei finanziariamente, quindi dire che non mi importa dei miei ‘genitori’ è una bugia pura e semplice, semplicemente non mi importa di lui. Non è un uomo, se la prende con le persone a cui tengo ogni volta che c’è qualcosa che non va. Non voglio nemmeno entrare nei dettagli delle cose che ha fatto quando ero più giovane, ma se credi alla sua intervista, forse dovremmo intervistare anche mia madre su cosa ha da dire su di lui come persona e padre? Ci sono cose terribili che ha fatto alle persone a cui tengo e che non menzionerò qui. Ci sono tanti motivi per cui ho interrotto i contatti con lui»

