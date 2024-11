Il Napoli in Coppa Italia non ha centrocampisti in panchina. Conte non ha convocato nessuno

Stasera contro il Modena. Fuori Folorunsho, Gaetano e Cajuste. Se si fa male uno tra Anguissa e Lobotka, il tecnico dovrà inventarsi qualcosa

Il Napoli in Coppa Italia non ha centrocampo in panchina. Conte non ha convocato nessuno.

È quantomeno singolare la gestione della rosa del Napoli da parte di Antonio Conte. Ha bocciato in toto il centrocampo di riserva del Napoli (e ci può anche stare nonostante la misteriosa gestione di Folorunsho che tutto sembra tranne un caso tecnico-tattico). E non ha convocato nessuno per la partita di stasera in Coppa Italia contro il Modena (inizio ore 21.15). Non ha convocato Gaetano, Cajuste e appunto Folorunsho. Giocano Lobotka e Anguissa. Se uno dei due si fa male, Il tecnico dovrà inventarsi qualcosa. Ovviamente nemmeno Osimhen è convocato.

Folorunsho è il mistero del Napoli, in otto giorni è passato dalla foto-rinnovo con De Laurentiis all’addio

Il 28 luglio Folorunsho viene immortalato in un classico della gestione De Laurentiis: il tweet con foto presidenziale. In genere la foto riguarda i nuovi arrivi, talvolta i rinnovi più attesi, quelli dei nomi più spendibili. Tanto per fare un esempio, De Laurentiis non si fece fotografare con Sarri al suo arrivo né con Gattuso. Perché non era sicuro. Invece il rinnovo di Folorunsho ci teneva a sbandierarlo. Il centrocampista poteva essere speso come una vittoria del Napoli. Che lo ha pescato (grazie a Giuntoli), ha atteso che crescesse tra Bari e Verona. E poi la stagione buona. La convocazione in Nazionale e addirittura agli Europei.

Tutti immaginavano che sarebbe stato un centrocampista del Napoli di Antonio Conte. Non titolare ma un panchinaro certamente più performante di Cajuste (per fare un altro esempio). E invece il 5 agosto ecco la notizia che Folorunsho è stato venduto all’Atalanta ma che l’operazione è sfumata solo perché i club non hanno raggiunto un accordo sulla percentuale di rivendita. Quindi in otto giorni il centrocampista tifoso della Lazio è passato dalla foto-vetrina all’addio. Che cosa è successo? Di certo non piaceva a Conte. Questo è poco ma sicuro. Poi se volessimo rincorrere tutti i rumors, faremmo notte. Sta di fatto che la rottura è stata improvvisa e brusca altrimenti il calciatore non avrebbe cancellato le tracce del Napoli dal suo profilo Instagram, come quando si cancellano le foto dei partner dopo una separazione non proprio civile.

C’è anche chi sostiene che l’addio di Folorunsho rientri nell’operazione di ridimensionamento di Giuffredi che aveva tanti calciatori in maglia azzurra e ora che i rapporti con De Laurentiis non sono più quelli di una volta, si è pensato che fosse meglio ridurre la sua folta pattuglia: addio a Gaetano, addio a Folorunsho appunto, addio a Mario Rui. Restano Di Lorenzo e Politano.

Sta di fatto che in otto giorni il destino napoletano Folorunsho è stato stravolto. Lo attende la Lazio di cui peraltro è tifoso.

Michael con noi fino al 2029! 💙 #ProudToBeNapoli pic.twitter.com/SifDtM9HIB — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 28, 2024

ilnapolista © riproduzione riservata