Gilmour, il Napoli ha trovato l’accordo con il Brighton e il suo entourage (Di Marzio)

“Si aspetta ora che gli inglesi chiudano per il sostituto individuato da tempo in O’Riley”

Ieri Manna è andato a Londra per cercare di chiudere la trattativa per Lukaku con il Chelsea e per Gilmour con il Brighton.

Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, il Napoli ha l’accordo con il Brighton per Gilmour.

Sul suo portale scrive:

“Viaggio positivo per Manna in Inghilterra per completare il mercato in entrata del Napoli. Il ds azzurro sta lavorando sia su Lukaku che per Gilmour.

Gilmour, si aspetta che il Brighton chiuda per O’Riley

Per Gilmour è stato trovato l’accordo con il Brighton e con l’entourage del giocatore. Si aspetta ora che gli inglesi chiudano per il sostituto individuato da tempo in O’Riley”

Il Napoli è alla disperata ricerca di centrocampisti. Siamo al 22 agosto e Conte è ancora con Lobotka e Anguissa. Per disperazione ha reintegrato Gaetano. Resta fuori Folorusnho che il Napoli avrebbe voluto scambiare con Amrabat della Fiorentina ma il giocatore marocchino (anche ex Manchester United) ha detto no, vuole andare alla Lazio.

Così scrive il Corriere della Sera:

Ieri il d.s. Manna è tornato a Londra, ma per cercare di concludere l’acquisto di Billy Gilmour del Brighton. Intanto lo stesso Napoli ha parlato con la Fiorentina della possibilità di uno scambio Folorunsho-Amrabat: niente da fare, il centrocampista ex Verona vuole andare alla Lazio.

Mentre da Londra sono attese notizie clamorose sul fronte Lukaku, aspettando la svolta, nel mercato italiano è spuntata anche la suggestione Sofyan Amrabat, il marocchino della Fiorentina cui affidare le chiavi d’accensione del gioco azzurro. Il poco tempo a disposizione (prima che il mercato chiuda i battenti) s’incaricherà di stabilire se la trattativa potrà vedere la luce, ma di sicuro il play lo scorso anno allo United è un vecchio pallino di De Laurentiis. Il Napoli lo aveva già acquistato dal Verona nel 2020 nell’ambito dell’operazione Rrhamani, ma il giocatore preferì poi la Fiorentina. Ha tutte le qualità del centrocampista centrale che piace a Conte: pressing, tecnico e palleggio. In quella che è una settimana fondamentale per il rilancio degli azzurri, Amrabat è un nome che, come quello di Lukaku in particolare, potrebbe dare di nuovo sensazioni di orizzonti illimitati ai tifosi azzurri.

ilnapolista © riproduzione riservata