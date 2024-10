Conte su Oriali: «È una persona di poche parole ma tanti fatti. Mi aiuterà con i calciatori, ma anche con il presidente»

La figura di Oriali nello staff di Antonio Conte al Napoli è sicuramente la figura più innovativa per il Napoli. Di lui ha parlato il tecnico nella conferenza stampa di oggi dal ritiro in Trentino.

«L’ho conosciuto in nazionale quando mi era stata proposta la sua figura dal presidente Tavecchio, devo dire che dopo 10 minuti di colloquio ho detto al presidente che era lui la persona giusta. Siamo partiti insieme in nazionale, poi sono andato al Chelsea ma poi all’Inter l’ho riportato con me. Una volta arrivato a Napoli ho chiesto che mi accompagnasse in questa esperienza.

Lele è una persona che poteva pure starsene a casa sua, coi nipoti, con le figlie, e invece ha accettato di buon grado e con grande entusiasmo di venire a Napoli e di fare questa esperienza insieme a me. È il mio braccio destro nella gestione. Anche coi calciatori io chiarisco bene qual è la posizione sua. Ha scritto la storia del calcio, è una persona molto conosciuta e che conosce come fare il dirigente.

Poche parole ma tanti fatti, come piace a me. E’ una figura che mi aiuterà coi ragazzi al campo ma anche coi dirigenti e il presidente, è una persona per me molto importante. La cosa che mi ha fatto piacere è che è venuto ad accompagnarmi con entusiasmo in questa sfida»