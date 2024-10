Conte conferma il detto “Amma fatica”. Sedute più lunghe e faticose degli ultimi 14 anni di ritiri del Napoli

Sul campo di Carciato si inizia a lavorare in palestra e poi si prosegue sul manto erboso fino alle 13

Si inizia a lavorare in palestra e poi si prosegue sul manto erboso fino alle 13: Mister Antonio Conte e il suo staff confermano in pieno il detto “Amma fatica” e sono stati protagonisti con la squadra di una delle sedute più lunghe e intense di allenamento nei 14 anni di ritiro precampionato del Napoli a Dimaro Folgarida. L’organico è stato diviso in due gruppi molto ampi impegnati in esercizi tecnici con la gestione del pallone a due tocchi.

Le parole di Conte

Nel calcio in estate si costruisce ciò che si sprigiona in inverno e si concretizza poi nella successiva primavera e Conte è molto attento al lavoro che si sta svolgendo in Val di Sole. Ne ha anche parlato in conferenza stampa: “L’approccio non può essere subito duro anche se per alcuni l’approccio soft può sembrare subito duro. Abbiamo iniziato a lavorare tatticamente e fisicamente, ho trovato disponibilità, se vuoi fare un calcio aggressivo devi averlo nelle gambe, altrimenti resta un’idea. Lavoreremo il giusto, io ho lavorato tanto da calciatore e posso dire che non c’è paragone tra il lavoro di con quanto abbiamo faticato noi. c’è una nuova metodologia e servirà un adattamento, ma il lavoro ha sempre dato frutti e porteremo avanti questa filosofia, includendo anche un miglioramento di stress, di fatica, resilienza”.

Il tecnico del Napoli conosce già le strutture della Val di Sole, nel 2010 a Dimaro ha preparato l’annata della promozione del Siena dalla serie B alla A: “Non mi capitava da tanto di vivere un ritiro in mezzo alla gente, sono tornato indietro nel tempo, quando ho iniziato e si andava in montagna. Sono emozioni forti, ho vissuto tutto il percorso fatto, in albergo (Sport Hotel Rosatti ndr) c’è infatti una foto del mio Siena quando abbiamo vinto la B, facemmo ritiro a Dimaro. Queste emozioni mi stanno facendo molto bene”.

Nello scenario della Val Di Sole si lavora sulle gambe e sulla testa, Conte ha scelto la sua cura: “Sono stato un equilibratore, nella delusione ho fatto capire che non si poteva buttare a mare anni e anni di lavoro ed il club è stato bravo ad agire nella maniera giusta”. Nella storia del Napoli di De Laurentiis tutto è sempre nato in Val Di Sole, anche la rifondazione targata Antonio Conte.

E oltre alle tradizionali due sedute di allenamento in campo, alle attività ludiche e alle firme degli autografi nella SKI.IT Arena si aggiunge la serata con 4 calciatori prevista alle ore 20.00 sul palco in Piazza Madonna della Pace. Poi tutti a seguire la finale del Campionato Europeo tra Spagna e Inghilterra. Questo il programma completo del calendario degli appuntamenti serali. Tutti Gratuiti:

* 14 LUGLIO – INCONTRO SERATA CON 4 GIOCATORI

Palco in Piazza Madonna della Pace

* MERCOLEDÌ 17 LUGLIO – SERATA D’INTRATTENIMENTO (CABARET)

Palco in Piazza Madonna della Pace

* GIOVEDÌ 18 LUGLIO –INCONTRO SERATA CON MISTER + STAFF TECNICO

Palco in Piazza Madonna della Pace

* VENERDÌ 19 LUGLIO – SERATA PRESENTAZIONE SQUADRA CON DJ-SET

Palco in Piazza Madonna della Pace

* 20 LUGLIO – SERATA D’INTRATTENIMENTO (CANTANTI)

Palco in Piazza Madonna della Pace.

