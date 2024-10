Bielsa avvisa: «Il calcio è in un processo di decrescita. È sempre meno attrattivo»

In conferenza: «Sempre più persone guardando il calcio, però è sempre meno attrattivo. Ne beneficia solo il business, perché per loro conta solo il numero di spettatori».

Bielsa, ct dell’Uruguay, ha lanciato un avviso sul declino del calcio, nella conferenza a margine della sfida contro il Brasile.

Le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport:

«Essenzialmente il calcio è di proprietà del popolo. Perché i poveri hanno poche possibilità di accedere alla felicità, visto che non hanno i soldi per comprare la felicità. Quindi il calcio, essendo gratuito, di origine popolare… Il calcio è una delle poche cose che i poveri hanno, ma ormai non ce l’hanno più. Perché a 17 anni Endrick se ne va…».

«Più persone guardano il calcio, ma è sempre meno attrattivo»

«Io sono sicuro che il calcio sia in un processo di decrescita. È vero: sempre più persone guardando il calcio, però è sempre meno attrattivo perché non si privilegia ciò che ha reso questo gioco il primo del mondo. Quindi alla fine questo processo finirà. Non conta quante persone guardano il calcio, se non viene protetto ciò che rende piacevole agli occhi di chi lo guarda. Ne beneficia solo il business, perché per loro conta solo il numero di spettatori. Ma questa curva sta per finire. Col tempo di giocatori che meritano di essere guardati saranno meno, il gioco sarà meno bello da vedere e questo aumento artificiale di spettatori finirà. Il calcio non sono 5 minuti di azione. Il calcio è molto di più, un’espressione culturale, una forma di identificazione».

I successi recenti dell’Uruguay portano “il sigillo di Marcelo Bielsa, incaricato lo scorso maggio di risollevare una nazione storica, tramortita dall’eliminazione nella fase a gironi dell’ultimo Mondiale“. L’Equipe elogia il lavoro di Bielsa che da ct dell’Uruguay sta volando in Copa America e adesso è una delle favorite per la vittoria finale.

Bielsa appena arrivato ha proposto un gioco di rottura rispetto alla tradizione uruguaiana:

“Via blocchi compatti e i lanci lunghi, specialità locale da un secolo, e si fa spazio allo squilibrio. Ora pressano molto alti con intensità. E in attacco vanno veloci si muovono molto. Solo Bielsa poteva riuscirci in Uruguay e chi prenderà il suo posto probabilmente non sarà così intraprendente“.

