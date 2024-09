Vinicius, condannati a otto mesi di carcere tre tifosi del Valencia per insulti razzisti (Marca)

Accadde il 21 maggio dello scorso anno ed è la prima condanna di questo tipo in Spagna. Tebas: «Il nostro è un Paese garante a livello giudiziario».

Sentenza storica in Spagna. I tre tifosi del Valencia che insultarono Vinicius Jr lo scorso 21 maggio sono stati condannati a otto mesi di carcere. Il match fu sospeso per qualche minuto.

Marca riporta:

Tre tifosi del Valencia condannati a otto mesi di carcere per insulti razzisti a Vinicius al Mestalla, oltre al pagamento delle spese. Il giocatore aveva identificato uno degli accusati e, dopo la denuncia della Liga quella stessa notte, altri due sono stati identificati con le telecamere interne dello stadio. Questa è la prima condanna di questo tipo ad essere emessa in Spagna.

Le dichiarazioni del presidente della Liga Tebas:

«Questa sentenza è una grande notizia per la lotta contro il razzismo in Spagna, manda un messaggio chiaro a quelle persone che vanno allo stadio solo per insultare; la Liga li segnalerà e ci saranno conseguenze penali per loro. Capisco che ci possa essere frustrazione per il tempo necessario a emettere queste sentenze, ma questo dimostra che la Spagna è un paese garante a livello giudiziario».

Il calciatore del Real Madrid ha denunciato anche cori razzisti durante Atletico Madrid-Inter

Vinicius si appella alla Uefa per aver ricevuto, ancora una volta, insulti razzisti. È successo ieri, poco prima della partita Atletico Madrid-Inter. Alcuni tifosi dell’Atletico si sono messi a cantare cori razzisti contro l’attaccante del Real Madrid.

Nel video citato da Vinicius su X, si sentono i tifosi urlare: “Alé Alé Alé Vinicius scimpanzé”. L’appello di Vinicius: “Spero che abbiate già pensato a come punirli.@ChampionsLeague @Uefa è una triste realtà che accade anche nelle partite in cui non sono coinvolto“.

