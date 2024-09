Southgate e il momento dell’Inghilterra: «I calciatori si preoccupano troppo dei commenti altrui»

Rice: «Un calciatore non ammetterà mai di essere stanco, abbiamo troppe aspettative su noi stessi e invece dobbiamo lasciar fuori le pressioni».

Dopo la deludente prestazione contro la Danimarca a Euro2024, sono arrivate le dichiarazioni del tecnico dell’Inghilterra Gareth Southgate e del centrocampista Declan Rice.

Inghilterra deludente, parlano Southgate e Rice

Southgate non ha fatto segreto dei problemi fisici della sua squadra, che coinvolgono anche il capitano Harry Kane. Le sue parole riportate dal Guardian:

«Non stiamo pressando bene, con sufficiente intensità. Abbiamo dei limiti condizionati dai problemi fisici. E inoltre, non riusciamo a tenere un possesso palla sufficiente. C’è anche molta pressione sui giocatori, che dimostrano di preoccuparsi troppo dei commenti altrui. Stanno lavorando bene, ma bisogna saperli guidare perché stanno affrontando un periodo difficile. Stiamo cercando di vincere l’Europeo, cosa che non è mai stata fatto prima. Sarà un po’ una montagna russa. Non andrà tutto liscio, lo sappiamo, ma dobbiamo trovare un modo per giocare meglio».

Rice invece ha parlato della condizione fisica dei calciatori:

«Solo tu conosci te stesso. I ragazzi non lo ammetteranno mai se sono stanchi o no. Come qualcuno che guarda una partita, puoi dire se un giocatore è stanco o meno, ma lui non lo ammetterà mai. Vogliamo tutti rendere orgoglioso il nostro Paese e daremo tutto per vincere. A volte forse mi sento come se avessimo messo troppa pressione e aspettative su noi stessi; invece, dovremmo semplicemente andare in campo e lasciare le ansie fuori. Il nostro obiettivo è sempre quello di qualificarci e sono sicuro che possiamo ancora farcela».

