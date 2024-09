Ora Sinner vince anche sull’erba, battuto Hurkacz ad Halle in due set

Con un doppio 7-6 è anche il primo italiano a vincere sull’erba tedesca. Ha dichiarato: «Non vedo l’ora di giocare Wimbledon, sicuramente avrò più fiducia su questa superficie».

Arriva all’Atp Halle il primo titolo di Jannik Sinner sull’erba ed è il primo italiano a vincere sull’erba Germania. Battuto il polacco Hubert Hurkacz con un doppio 7-6.

Non solo, è anche il primo torneo in carriera da numero 1 del mondo. Per l’alto tesino è il quarto titolo stagionale, il 14° in carriera.

Sinner vince il suo primo titolo sull’erba, ad Halle: «Ora penso solo a Wimbledon»

Le dichiarazioni del tennista a fine gara, riportate da Sky Sport:

«È stata una partita dura, sapevo che avrei dovuto servire bene. Ho cercato di giocare al meglio nei momenti importanti, è una bella vittoria. Nei momenti importanti ho servito un paio di seconde buone che hanno fatto la differenza. Non vedo l’ora di giocare Wimbledon, sicuramente avrò più fiducia su questa superficie. C’è qualche piccola differenza tra qui e Wimbledon, ma avrò una settimana per prepararmi».

Il numero uno al mondo continua la sua corsa. Ad Halle Sinner batte in semifinale il cinese Zhang Zhizhen in due set (6-4, 7-6) non senza un po’ di fatica. Inizio equilibrato per Sinner. Con il passare del tempo l’altoatesino si trova sempre più a suo agio con il servizio. Le sue parole:

«Questa finale vuol dire tantissimo per me, ho avuto tre partite dure per arrivarci. È la migliore preparazione per Wimbledon, so che poi avrò una settimana di riposo e questo è importante per me e per il mio corpo. Oggi ho giocato una buona partita, ci sono stati decisamente più scambi di ieri ed è quello di cui avevo bisogno, sono contento. Nei momenti importanti ho cercato di servire bene e lui ha risposto molto bene, sono dovuto stare molto attento. Ho dovuto anche salvare un set point per non andare di nuovo al terzo set. Domani sarà durissima, sarà una sfida molto alla pari, lui gioca così bene su questa superficie e ha già vinto qui. L’erba si adatta a lui, sarà dura ma sono contento e spero di divertirmi. Giocare la finale qui sarà un grande onore. Lui sta giocando e servendo bene, sarà molto difficile brekkarlo, vedremo».

