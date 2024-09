Messi: «Ho passato brutti momenti a causa di tante cose extra-calcio dette su di me»

A Infobae: «Argentina criticata troppo duramente. Succede solo nel nostro Paese. La squadra migliore? Per i risultati il Madrid, per il gioco il City»

Lionel Messi, stella dell’Inter Miami, ha rilasciato un’intervista al portale argentino Infobae. Questa estate l’Argentina campione del mondo gioca la Copa America negli States. L’Albiceleste è campione in carica e vuole confermarsi come la nazionale più forte del continente oltre che del mondo.

Messi: «Argentina criticata troppo duramente. Succede solo nel nostro Paese»

Durante l’intervista Messi ha ricordato le lunghe e pesanti critiche ricevute in Argentina prima di vincere Copa America e Mondiale. «Una cosa che succede solo in Argentina. Il nostro è un gruppo criticato duramente per non aver vinto trofei e criticato per essere arrivato in finale senza però vincere la coppa. Penso che sia stato qualcosa di bello aver giocato la finale di Coppa del Mondo, la finale di Copa América due volte di seguito e per non aver vinto il trattamento che ha avuto quella generazione non è giusto. La verità è che sono sempre stato indifferente a tutto ciò. Anche se ho passato un brutto momento a causa di tante cose che sono state dette… soprattutto extra-calcio o quando molte cose o la maggior parte, se non tutte, erano bugie, inventate… e avevano il solo scopo di causare danni».

Si emoziona quando parla della sua famiglia. Soprattutto quando parla della gioia che prova nel vedere i suoi figli giocare a calcio. «È spettacolare. Passiamo molto tempo al club, si allenano tre o quattro volte a settimana. Condividiamo tutto come una famiglia. Thiago e Mateo recepiscono le mie indicazioni riguardo le partita. Sono molto diversi. Non posso parlare con Thiago, non posso dire nulla perché lui reagisce in un modo e Mateo il contrario perché cerca e cerca il tifo dalla tribuna. Ma non sono il tipo che parla molto con loro o cose del genere».

Qual è per Messi la squadra più forte del mondo oggi?

«La squadra migliore, se dobbiamo dirlo, è il Real Madrid, perché ha vinto l’ultima Champions League. Se si parla di risultati è il Real Madrid, se parli di gioco, personalmente mi piace il City di Guardiola e penso che ogni squadra in cui sarà Guardiola sarà speciale per come si allena e come lavora. Non parlo con Pep da molto tempo. Con lui ho buon rapporto, ci siamo incrociati, abbiamo giocato contro di recente in Paris-City».

ilnapolista © riproduzione riservata