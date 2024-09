Lukaku ha confessato ai suoi ex compagni nella Roma delle frequenti telefonate con Conte (Corsera)

L’attaccante belga è considerato uno dei calciatori preferiti del tecnico leccese, quasi la sua corte di Linus

Si è parlato già di mercato ieri sera nella cena tra il, quasi, allenatore del Napoli Antonio Conte e il presidente Aurelio De Laurentiis. Il tecnico leccese, scrive il Corriere della Sera non ha usato mezzi termini per spiegare quali sono le proprie ambizioni per il Napoli già in questa stagione e parlare degli uomini che ritiene fondamentali tra cui, ovviamente, Lukaku

Conte e Lukaku al Napoli?

Ha ribadito la centralità nel progetto di Kvaratskhelia, nonostante il corteggiamento insistente e soprattutto milionario di Luis Enrique e del Psg. Arriva con grandi ambizioni e il desiderio di lasciare subito il segno senza un mercato faraonico.

Prova a farsi raggiungere da Romelu Lukaku, considerato quasi la sua coperta di Linus. Non è un caso che l’attaccante belga abbia confessato a qualche suo ex compagno nella Roma delle frequenti telefonate con l’allenatore che più di ogni altro in carriera lo ha valorizzato. Poi certo dovrà affrontare il nodo legato a Di Lorenzo, considerando le frasi di rottura col club usate dal suo procuratore negli ultimi giorni. Conte, il cui staff domani visiterà il centro sportivo di Castelvolturno, intende trattenere il suo capitano, pedina in sostituibile nello spogliatoio, con buona pace della Juventus.

