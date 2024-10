L’Italia è sbarcata in Germania ancora in work in progress e questo status rimane (The Athletic)

Frattesi l’arma d’attacco più potente finché i centravanti Scamacca e Retegui non inizieranno a segnare. Donnarumma unica certezza

Se nella Svizzera il clima sembra piuttosto sereno nonostante i laptop rubati, non si può dire lo stesso dell’Italia. Luciano Spalletti sostiene di essere sotto pressione sin dalla sua prima partita contro la Macedonia del Nord.

“L’Italia è sbarcata in Germania ancora in work in progress e questo status rimane. L’unica certezza è stato il capitano Gigio Donnarumma, il cui portiere ha impedito che le vittorie si trasformassero in pareggi (Albania) e le sconfitte in umiliazioni (Spagna). Mentre le temperature estive aumentano in Germania, Spalletti sta studiando la sua difesa“.

Frattesi al momento è l’unica arma offensiva dell’Italia

Ci sarà Mancini, Bastoni in dubbio per via della febbre patita nei giorni scorsi. Non ci sarà nemmeno Federico Dimarco. “Tre quarti della difesa delle prime due partite potrebbero cambiare. Il quarto che non cambia è Giovanni Di Lorenzo, che è uscito tramortito dalla sfida con Nico Williams a Gelsenkirchen”.

“Frattesi, nel frattempo, è il più rimproverato a bordo campo. Il centrocampista biondo è stato il capocannoniere italiano nelle qualificazioni e finché i centravanti Gianluca Scamacca e Mateo Retegui non inizieranno a segnare, le sue corse da terzo uomo dietro la linea difensiva rimarranno l’arma d’attacco più potente della squadra“. Tuttavia Spalletti sembra deciso a partire con Cristante e Fagioli dal primo minuto.

Chiesa è stato escluso per l’ultima partita, visto che Spalletti ha rispolverato il 3-5-2 sperimentato in tre delle ultime quattro amichevoli prima degli Europei. Raspadori conosce bene Spalletti. Ha creato occasioni, come come Scamacca e Retegui hanno avuto l’opportunità di segnare. “Ma gli attaccanti italiani rimangono a secco“.

