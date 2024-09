Lazio, la Curva Nord: “Non accettiamo questa gestione mediocre, la Lazio è ostaggio di Lotito”

Il comunicato pubblicato sui social: “Tenetevi pronti per la più grande manifestazione di dissenso mai avvenuta nell’ambiente sportivo romano”

Lazio, la Curva Nord protesta: “La società esaudisce solo gli interessi di Lotito. Stanchi di questa dittatura”

La Curva Nord laziale contro Lotito. I tifosi biancocelesti non hanno gradito la gestione societaria da parte del presidente. Prima le dimissioni di Tudor, poi l’arrivo praticamente certo di Baroni. La Curva Nord non ci sta e si aggrega alla marea di contestazioni che i tifosi stanno rivolgendo contro le proprie squadre in questo periodo.

Lazio, la Curva Nord: “No al ridimensionamento”

Ecco cosa si legge nel comunicato:

“Siamo arrivati al culmine di questo teatrino! I tifosi della Lazio, per amore e solo per amore di essa, non accettano un ridimensionamento di nessun genere! In un calcio dove tutte le società si responsabilizzano e puntano a una crescita a 360 gradi, la nostra Lazio si trova ostaggio di una gestione volta unicamente ad esaudire gli interessi personali di Claudio Lotito.

Non accettiamo questa gestione mediocre e, come difensori della Nostra Lazio, abbiamo il dovere di prendere posizione, noi, come tutti i tifosi stanchi di questa dittatura, abbiamo il dovere di presenziare e dimostrare pacificamente tutto il nostro dissenso.

Tutti avrete finalmente modo di dare concretezza alle migliaia e migliaia di critiche che hanno riempito i social in questo periodo, tutti avrete modo di dimostrare il dissenso con la vostra presenza verso questa gestione provinciale che nessuno di noi si merita, che la città non si merita.

Tenetevi pronti per dare vita alla più grande manifestazione di dissenso mai avvenuta nell’ambiente sportivo romano. Non prendete impegni per il prossimo weekend…“.

