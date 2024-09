Kvaratskhelia, l’agente ha bluffato con Manna: gli 8 milioni del Psg fanno gola (Gazzetta)

L’incontro a inizio mese a Milano, il ds gli aveva presentato il progetto del Napoli. Sembrava tutto rientrato, Kvara lusingato dalle parole di Manna e Conte.

Kvaratskhelia, l’agente ha bluffato con Manna: gli 8 milioni del Psg fanno gola. Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo.

A inizio mese il d.s. Manna ha incontrato a Milano l’entourage di Kvara per presentargli il nuovo progetto Napoli disegnato attorno al talento del georgiano, sottolineando la stima di Conte per Khvicha e la voglia del presidente De Laurentiis di riaprire il discorso rinnovo, assecondando il più possibile le richieste del georgiano. Sembrava tutto rientrato, con Kvara lusingato dalle parole di Manna e Conte.

Ma, a ripensare ora a quell’incontro, viene il sospetto di un grande bluff da parte della delegazione georgiana: in Francia, da settimane, parlano di un sì di Kvara al Psg, per un contratto da circa 8 milioni a stagione che sarebbe impareggiabile per il Napoli.

Kvaratskhelia, il Napoli: «Ha un contratto, non sono i padri o gli agenti a decidere il suo futuro»

Il Calcio Napoli ha ufficialmente risposto all’offensiva sferrata domenica sera dal papà e dall’agente di Kvaratskhelia. Lo ha fatto con un tweet su X. Ecco il testo:

In riferimento alle dichiarazioni dell’agente di Kvaratskhelia, Mamuka Jugeli, e del padre Badri, il Calcio Napoli ribadisce che il giocatore ha un contratto di altri tre anni con la società. Kvaratskhelia non è sul mercato. Non sono gli agenti o i padri che decidono del futuro di un calciatore sotto contratto con il Napoli ma la società Calcio Napoli!!! Fine della storia.

Le parole del papà e dell’agente di Kvara

Kvaratskhelia, parla anche il padre: «Ha lavorato con 4 allenatori diversi in un anno, mi preoccupa molto»

Il padre di Kvaratskhelia: «Non voglio che Khvicha rimanga al Napoli – ha detto a Sport Imedi -. Ha lavorato con quattro allenatori diversi in un anno, questo mi preoccupa molto, deciderà da solo, anche se per me non è in una situazione semplice. Non ho parlato con Khvicha di questo argomento, non lo farò fino alla fine di Euro 2024».

Qui la posizione del Napoli che lo considera incedibile.

Kvaratskhelia's father: "I don't want Khvicha to stay in Napoli", told Sport Imedi. "He worked with 4 different coaches in 1 year, this worries me a lot — he will decide for himself, although it's uncomfortable for me". "I haven't talked to Khvicha about this topic, I'm…

Kvaratskhelia, l’agente: «Non ho parlato con Khvicha ma se resta a Napoli perde un anno»

Kvaratskhelia modello Di Lorenzo, l’agente: «Vogliamo andare via da Napoli, vogliamo la Champions».

Scrive Fabrizio Romano su X:

L’agente di Kvaratskhelia, Jugeli: «Vogliamo lasciare il Napoli, ma ora aspettiamo tutti Euro 2024. Con Conte il Napoli ha grandi progetti. Sono sicuro che la prossima stagione si qualificheranno nuovamente in Champions League e lotteranno per lo scudetto. Ma questo non significa che Kvaratskhelia voglia restare lì. Non ho parlato con Khvicha di questo tema, la cosa più importante per lui è la Nazionale. Il nostro obiettivo è una squadra che giochi la Champions League. La cosa peggiore è che se resta qui, Khvicha perderà un anno per questo… siamo preoccupati”, ha detto a Sport Imedi.

Kvaratskhelia's agent Jugeli: "We want to leave Napoli, but now we're all waiting for the Euro 2024". "With Conte, Napoli have big plans. I'm sure they will qualify to the Champions League again next season and fight for the Scudetto. But that doesn't mean that…

Scrive Marco Giordano su X:

+++Aggiornamento

+++ Si complica molto il rinnovo per #Kvaratskhelia. Queste alcune parole di Mamuka Jugeli a Sport Imedi (media georgiano): “Non voglio che la gente capisca Kvaratskhelia voglio restare a Napoli. Noi vogliamo andarcene, ma stiamo aspettando la fine dell’Europeo. La priorità è il trasferimento in una squadra che giochi la Champions”. A breve su #SpazioNapoli le parole complete anche del padre Badri

Ecco il tweet

+++Aggiornamento @sscnapoli+++ Si complica molto il rinnovo per #Kvaratskhelia. Queste alcune parole di Mamuka Jugeli a Sport Imedi (media georgiano):

"Non voglio che la gente capisca Kvaratskhelia voglio restare a Napoli. Noi vogliamo andarcene, ma stiamo aspettando la fine…

