Kvaratskhelia: «Il mio futuro? Deciderò dopo gli Europei, sono concentrato al 100% sulla Nazionale»

Kvaratskhelia: «Non sto pensando al mio futuro, sono concentrato al 100% sulla Nazionale»

Kvaratskhelia a Sky dopo Georgia-Turchia 1-3.

«Siamo un po’ delusi, meritavamo di più. Meritavamo di fare gol ma questo è il calcio. Dobbiamo continuare a lottare fin quando avremo possibilità. Meritavamo di più. Abbiamo fatto bene, abbiamo creato le nostre occasioni».

Il tuo futuro a Napoli

«Sono concentrato unicamente sulla Nazionale, dopo gli Europei deciderò sul mio futuro ma ora non ci sto pensando, ora proverò a dare tutto per aiutare la mia Nazionale, non sto pensando a quello che si dice, sono concentrato al 100% sulla Nazionale».

