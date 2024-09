In mattinata nuovo incontro tra Conte e De Laurentiis nella sede della Filmauro (Di Marzio)

Nella mattinata di oggi, Conte, De Laurentiis e la dirigenza si incontreranno nuovamente a Roma. Il primo ad arrivare alla Filmauro è Luigi De Laurentiis

Oggi nuovo incontro tra Conte, nuovo allenatore del Napoli, e Aurelio De Laurentiis, presidente del club. Ci sarà anche tutta la dirigenza, a cominciare dal neo ds Manna. Nel frattempo nelle sede della Filmauro, dove verrà firmato il contratto, è arrivato Luigi De Laurentiis. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

Oggi la firma di Conte nella sede della Filmauro

Scrive Di Marzio:

“Nella mattinata di oggi, 5 giugno, Conte, De Laurentiis e la dirigenza si incontreranno nuovamente a Roma. Il primo ad arrivare all’incontro alla Filmauro è stato Luigi De Laurentiis”.

A cena: pesce crudo e un po’ di pasta, a pochi passi da Villa Spalletti (Corsport)

Un paio d’ore in santa pace? Fino a un certo punto. La serata insieme De Laurentiis e Conte l’hanno trascorsa in un ristorante sotto il Quirinale, a pochi metri dalla Filmauro, quartier generale del presidente. Siamo nel cuore di Roma, tra Via Nazionale e il rione Monti. Turisti che vanno e vengono sul corso principale, mentre nella saletta riservatissima si entra sempre più nei dettagli del Napoli che verrà. Insieme al numero uno e al nuovo allenatore ci sono l’ad Chiavelli, il ds Manna, Gianluca Conte fratello del tecnico di professione match analyst, il direttore della comunicazione del club Lombardo e il dirigente Sinicropi.

Il caso vuole che il tutto si svolga a pochi metri da una storica residenza romana. Il nome all’ingresso, appena dietro l’angolo, è tutto un programma: Villa Spalletti.

De Laurentiis, con il suo seguito di auto e servizio di sicurezza, ha portato Conte nel noto ristorante di pesce che frequenta spesso. Poco dopo le venti il gruppo ha sceso le scalette, ha superato la cassa e si è diretto in fondo, al riparo da occhi indiscreti. Tutti ovviamente erano già stati allertati: numero dei commensali, vino da far trovare già in tavola ghiacciato, menù caro al presidente a base di crudi e un po’ di pasta. Poi i caffè e i continui contatti con gli uomini all’esterno per capire e poi scegliere il momento giusto per la fuga.

