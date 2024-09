Henman: «Ricordo ogni punto di ogni partita della mia carriera. Oggi non gioco più, sono diventato scarso»

Al Telegraph: “Potevo vincere Wimbledon ma ho trovato sempre uno più bravo di me. La pressione? Me la sono sempre auto-inflitta”

Tim Henman non è mai arrivato alla finale di Wimbledon. Il suo fallimento (se così si può dire di uno che ha raggiunto sei semifinali Slam, di cui 4 a Wimbledon) è una delle grandi leggende del tennis moderno. “Beh, il mio sogno da piccolo era vincere Wimbledon. Penso di essere stato abbastanza bravo per riuscirci, ma c’erano giocatori migliori di me. Sampras era migliore di me. Federer era migliore di me. Lleyton Hewitt era migliore di me. Non doveva succedere”. Intervistato dal Telegraph parla di agonismo, di educazione, di ricordi e presente.

Henman ha giocato contro Federer 13 volte, ha vinto sei volte e perso sette. Si ricorda i dettagli di ogni partita, di ogni colpo. “Ricordo le partite che ho giocato quando avevo meno di otto anni. Tutte le chiamate sbagliate che ho ricevuto”

È il prodotto del ricco ceto medio inglese. Suo padre, Tony era un avvocato e uno sportivo tuttofare, Tim è cresciuto nell’Oxfordshire, più giovane di tre figli, tutti portati a eccellere in vari sport, dal calcio all’hockey, dal cricket allo squash. Nel 1901 la sua bisnonna materna, Ellen Stawell-Brown, fu presumibilmente la prima donna a giocare a Wimbledon. Sua nonna materna, Susan Billington, giocò a Wimbledon negli anni ’50, anche nel doppio misto con suo marito Henry.

Quando aveva sei anni, Henman fu portato a Wimbledon da sua madre per vedere Björn Borg sul campo centrale. “Ho ancora il biglietto; ricordo cosa indossavo, dove ero seduto. Ed è stato allora che ho preso la mia unica decisione nella carriera: il tennis era ciò che volevo fare“.

“I miei genitori erano incredibili genitori di tennisti. Mio padre diceva a tutti noi due cose quando eravamo piccoli: qualunque cosa fai, dai il 100%. E mi diceva: devi essere in grado di parlare con le persone; se riesci a parlare con le persone, rimarrai sorpreso da chi incontrerai e dalle porte che si apriranno. Mi hanno dato tutto il supporto, l’incoraggiamento e opportunità ma senza mai interferire. Quando sono in giro adesso e vedo i genitori invadenti, beh è difficile, perché non favorirà un buon rapporto”.

Henman parla di motivazioni: “Sono sempre stato motivato da me stesso. Dal momento in cui ho lasciato la scuola e ho iniziato a giocare a livello professionistico fino al momento in cui sono andato in pensione, la pressione è stata tutta autoinflitta. E penso che la psicologia dietro a tutto ciò sia interessante. Per ogni sportivo professionista, ci sono sempre molte persone che vogliono darti il ​​beneficio dei loro consigli. Che si tratti dei media, della televisione, di ciò che viene detto alla radio, si sente la pressione esterna. Ma la stragrande maggioranza delle opinioni che sentirai sono irrilevanti. Non sono mai stato influenzato o influenzato da quello che stava succedendo. Ho sempre giocato per me stesso”.

Non s’è mai pentito di essersi ritirato a 33 anni: “Amo il tennis, adoro essere coinvolto nel tennis. Ma i tornei, gli allenamenti, i viaggi, la disciplina, la dieta, i test antidoping, qualunque cosa – non mi manca niente. E non ho alcuna voglia di andare a giocare a tennis. In parte perché non penso di essere più molto bravo. Una volta ero abbastanza bravo, ma ora ogni volta che mi trovo su un campo da tennis, penso che mi fa male il gomito e preferirei di gran lunga giocare a golf”.

ilnapolista © riproduzione riservata