Germania-Scozia, stavolta i tedeschi sconfiggeranno il tabù della gara inaugurale

Dal 2018, fra Europei e Mondiali, la Germania ha sempre perso la prima gara del torneo. Questa volta però non sarà così, 2-1 per i padroni di casa il pronostico

Oggi al via Euro 2024 in Germania. La Nazionale di casa affronta la Scozia alle 21. All’Allianz Arena i tedeschi sono chiamati a rispettare i favori del pronostico. Le scelte di Nagelsmann hanno creato qualche mugugno in Germania ma il commissario tecnico tedesco può contare sul talento di Wirtz e Musiala a cui si aggiunge la grande esperienza, oltre che qualità, di Toni Kroos campione d’Europa col Real Madrid. Di fronte la Scozia che ha eliminato la Norvegia di Haaland nelle qualificazioni. Gli uomini chiave sono McTominay, Tierney e Robertson ed è su di loro che il ct Clarke farà affidamento.

La Germania contro il tabù della gara inaugurale

Per la terza volta nella storia Germania e Scozia si affrontano in una fase finale di una manifestazione internazionale. I tedeschi vittoriosi in due occasioni, al mondiale 1986 e all’Europeo 1992. In assoluto, la Scozia ha vinto solo una volta negli ultimi 13 scontri con la Germania, nel 1999. Le altre volte sempre vittoriosa la Germania, esclusi quattro pareggi.

Nagelsmann non può comunque abbassare la guardia. La sua Nazionale ha sempre subito almeno un gol nelle precedenti 12 sfide disputate tra mondiale ed Europeo. L’ultimo clean sheet risale a Euro 2016, negli ottavi di finale contro la Slovacchia.

Per non parlare della maledizione della gara inaugurale. Dal 2018, fra Europei e Mondiali, la Germania ha sempre perso la prima gara del torneo (0-1 contro il Messico a Russia 2018, 0-1 contro la Francia a Euro 2020 e 1-2 col Giappone a Qatar 2022). In porta, nonostante le polemiche recenti, c’è Neuer, con Ter Stegen pronto se necessario. A centrocampo coppia Andrich e Kroos con Gundogan avanzato sulla linea di trequarti insieme a Wirtz e Musiala e alle spalle del riferimento più avanzato che sarà Havertz.

Germania-Scozia: il pronostico

La Germania si presenta a questo Europeo di casa con grandi aspettative. L’obiettivo è il quarto titolo, la selezione tedesca ha l’obbligo di riscattare il pessimo mondiale in Qatar (fuori ai gironi) e il deludente campionato europeo del 2020 (out agli ottavi). Gli scozzesi si presentano a Euro 2024 con entusiasmo: il girone di qualificazione concluso alle spalle della Spagna dà fiducia e la mancanza di pressione può consentire alla Scozia di tirare fuori il meglio.

Nonostante le sconfitte in amichevole contro Turchia e Austria, la Germani ha trovato un buon ritmo battendo prima dell’inizio di Euro 2024 Francia, Olanda e Grecia. Per gli scozzesi è invece il loro terzo Europeo e arrivano alla partita inaugurale con tante speranze. Il ct Clarke per guidare il reparto offensivo vi sarà Shankland, supportato da McGinn e McTominay, quest’ultimo leader tecnico della nazionale scozzese. Punto di riferimento anche Robertson, che agirà sulla corsia laterale di centrocampo, al pari di Ralston.

Le probabili formazioni:

Germania (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rüdiger A, Tah, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala J, Gündogan, Wirtz; Havertz

Scozia (5-4-1): Gunn; Ralston, Porteous, Hendry, Tierney, Robertson; McTominay, Gilmour, McGregor, McGinn; Adams

Probabile che la Germania sia bloccata in avvio di partita per via dell’emozione. Fattore di cui la Scozia può approfittare. Tuttavia i valori in campo pendono decisamente dal lato tedesco e durante i novanta minuti, la squadra di casa riuscirà a trovare la via del gol. La vittoria della Germania sembra scontata, ma il gol della Scozia è dietro l’angolo. Secondo il Napoli, il 2-1 è il risultato più credibile. Musiale, Harvets e Robertson i marcatori.

ilnapolista © riproduzione riservata