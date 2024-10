Euro2024, Slovacchia-Romania terminerà 1-1 ma il gruppo E resterà il più avvincente del torneo

Tutte e quattro le squadre a 3 punti dopo due match. La nazionale guidata da Calzona si affiderà al cecchino Schranz.

Il gruppo E doveva essere quello “passa il Belgio e poi?”. Invece, tutte e quattro le squadre a Euro2024 sono ancora in gioco, si trovano a 3 punti con una vittoria ciascuno nei primi due match. Tra queste, ci sono Slovacchia e Romania, che si affronteranno oggi alle 18 alla Frankfurt Arena di Francoforte.

La squadra di Iordanescu (figlio di Anghel) può rivelarsi la vera sorpresa del torneo; dopo aver distrutto l’Ucraina nella prima partita del girone 3-0, non è però riuscita a spuntarla contro il Belgio, contro il quale ha perso per 2-0. Stanno dimostrando grande solidità, soprattutto in difesa, con il portiere Moldovan dell’Atletico Madrid e il 22enne Dragusin, che in Italia conosciamo molto bene grazie alle buone prestazioni con la maglia del Genoa prima di approdare al Tottenham a gennaio. L’ultimo Europeo giocato dalla Romania è stato nel 2016, in cui uscì nella fase a gironi.

Anche la nazionale guidata da Calzona ha cominciato bene il torneo, battendo il Belgio di Tedesco 1-0, ma cadendo contro gli ucraini 2-1. Le stelle della Slovacchia sono sicuramente Skriniar e Lobotka, ma al momento a far sognare i propri tifosi per una qualificazione agli ottavi è Schranz. Attaccante classe 93 dello Slavia Praga, che dal 2009 è passato per tutte le categorie giovanili della sua nazionale, fino ad essere convocato in quella maggiore per la prima volta nel 2020; sono suoi i due gol della Slovacchia segnati nei primi due match.

Euro2024, come finirà Slovacchia-Romania?

La squadra di Calzona è riuscita a fare un ottimo girone di qualificazione agli Europei, perdendo però nella doppia sfida col Portogallo; devono quindi riuscire a superare lo step di battere le big se vogliono puntare sempre più in alto nei prossimi anni. Mentre la Romania, se riuscirà a tenere un buon ritmo, potrebbe dare filo da torcere non solo alla Slovacchia, ma anche ad altre squadre agli ottavi, se dovesse riuscire a superare il girone. Tutto dipenderà ovviamente dagli incroci.

Secondo la nostra opinione, Slovacchia-Romania terminerà con un pareggio, 1-1.

Le probabili formazioni riportate dalla Gazzetta dello Sport:

Slovacchia (4-3-3): Dubravka; Pekarik, Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Bozenik, Haraslin

Romania (4-3-3): Nita; Ratiu, Burca, Dragusin, Bancu; R. Marin, M. Marin, Stanciu; Man, Dragus, Coman.



ilnapolista © riproduzione riservata