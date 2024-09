Tra i possibili marcatori Ronaldo e Leao. Tra le due squadre ci sono 5 precedenti, 4 dei quali vinti dal Portogallo

Euro2024, Portogallo-Repubblica Ceca finirà 3-0

Stasera alle 21:00 il Portogallo di Ronaldo inizierà il suo cammino a Euro2024 contro la Repubblica Ceca.

Il Portogallo è arrivato prima nel girone di qualificazione agli Europei. Lo ha fatto vincendo tutte le partite e collezionando ben 30 punti. Impressiona il numero di reti segnate: 36 a fronte dei 2 gol subiti. Nel girone del Portogallo c’erano Slovacchia, Lussembrugo, Islanda, Bosnia e Liechtenstein.

La Repubblica Ceca è arrivata seconda nel proprio girone con 4 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta e 15 punti intascati al pari dell’Albania, prima. Ha segnato “solo” 12 gol, meno della metà del Portogallo e ne ha subiti 6.

Euro2024, i precedenti tra il Portogallo e la Repubblica Ceca

Tra le due nazionali ci sono 5 precedenti, 4 dei quali vinti dal Portogallo. L’ultima vittoria della Repubblica Ceca risale agli Europei del 1996.

Il Portogallo potrà contare su Ronaldo, al suo sesto Europeo. Ma non sarà l’unico pezzo pregiato della sua squadra: al suo fianco infatti ci saranno nomi come Bernardo Silva e Leao. La squadra del ct Martinez è nettamente favorita sulla Repubblica Ceca, vincerà per 3-0. Tra i possibili marcatori Ronaldo e Leao.

Portogallo-Repubblica Ceca: le probabili formazioni

Portogallo (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes; Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Rafael Leao.

Repubblica Ceca (3-5-2): Stanek; Holes, Hranac, Krejci; Coufal, Soucek, Cerv, Barak, Jurasek; Hlozek, Schick

