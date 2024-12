Elvira Serra: «Ilary Blasi molto intelligente, non se l’è mai presa con Noemi. Shakira ha monetizzato il suo dolore»

A Effe la giornalista che nel libro F “L’altra”, raccontò il suo essere stata amante scatenando mille critiche e astio femminile

F intervista la giornalista Elvira Serra che dieci anni fa nel suo libro “L’altra”, raccontò il suo essere stata amante di un uomo. Scatenò reazioni incredibili e tanto odio da parte delle altre donne.

Ma è cambiato qualcosa? L’amante è sempre quella antipatica? La ladra?

«In molti casi, sì, ancora. Quello dell’Amante è un marchio sgradevole. Ci è mai piaciuta Camilla Parker Bowles? Brutta. Vecchia. Non si capisce come il principe Carlo abbia potuto preferire lei alla dolce, bellissima Diana. E vogliamo parlare di Angelina Jolie? Tutti si sono schierati dalla parte della «povera» Jennifer Aniston, la fidanzatina d’America mollata da Brad Pitt. Poi, anche la loro storia è finita dopo quella felicità, quei figli. Un altro triangolo: François Hollande, la giornalista Valérie Trierweiler e l’attrice Julie Gayet: lui, lei, l’amante. Valerie, considerata la causa della rottura fra Hollande e Ségolène Royal, la Prima Moglie, madre dei suoi quattro figli, non aveva grandi fan. Tant’è che il tenore dei commenti sui social network fu: ben ti sta, chi la fa l’aspetti. Nessuna pietà. Ma alla fine Camilla ha resistito (resistere conta), ha stravinto, è diventata regina consorte. E Julie Gayet nel 2022 ha sposato Hollande. Per alcune c’è il lieto fine».

Ha fatto molto rumore il caso Shakira, con i suoi giudizi sulla nuova compagna dell’ex Gerard Piqué.

«La separazione ha ispirato a Shakira almeno tre canzoni. Ha monetizzato il suo dolore. Ma era necessario, per vendicarsi di lui, umiliare l’Altra? Squalificarla come una Twingo o un Casio, per puntualizzare la distanza con la Ferrari e il Rolex che Shakira è convinta di essere? Più che un tradimento è stato un reato di lesa maestà. La regina spodestata da una sciacquetta qualunque. Ancora adesso sotto i post su Instagram di Clara Chia Martí, fidanzata di Piqué, compaiono commenti velenosi. Uno su tutti: aspetta e vedrai»

E Ilary Blasi?

«Lei si è presa la rivincita (e le sue Chanel) con tanto di interessi: il docu-film su Netflix (Unica) e un memoir che è diventato bestseller (Che stupida – La mia verità). Un’operazione empatia, forse. Di cui però riconosco l’eleganza, almeno in pubblico: Ilary non se l’è presa con Noemi Bocchi, l’amante, ma con l’unico interlocutore legittimo: Francesco Totti, il marito. Lo trovo un segno di grande intelligenza»

Ma la parola amante non è un po’ fuori moda, ormai?

«Mi piace pensarla romanticamente. Amante è colei che ama. Io ho amato Darcy. E se potessi tornare indietro non cambierei proprio niente di quell’amore»

ilnapolista © riproduzione riservata