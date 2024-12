Egonu è rinata e ha ritrovato il sorriso (e l’amore per la Nazionale)

Il Corsera: si allena con qualità e quantità, è cresciuta nella capacità di gestire quelle pressioni inevitabili. E oggi mostra serenità

Paola Egonu (25 anni) è rinata e ha ritrovato il sorriso (e l’amore per la Nazionale). Lo scrive il Corriere della Sera che sottolinea il lavoro di Julio Velasco.

La cura Velasco sta funzionando e il risultato è un’italia sempre legatissima alla sua trascinatrice, ma allo stesso tempo più imprevedibile e meno Egonucentrica nelle dinamiche di gioco: e meno palloni da attaccare si traducono in maggiore lucidità quando i punti diventano decisivi.

Chi la vede lavorare negli allenamenti azzurri chiusi alla stampa racconta di una giocatrice che si allena con qualità e quantità e che pare aver ritrovato anche il miglior feeling con la squadra: cosa non banale, visti i problemi delle ultime due estati e qualche frizione nel blocco azzurro vissuta anche in casa Allianz Vero Volley Milano nell’ultima stagione.

Oltre alla voglia di sudare per quella maglia con cui i rapporti sembravano incrinati dopo il Mondiale 2022, gli insulti razzisti ricevuti via social in seguito alla semifinale persa con il Brasile e l’addio alla Nazionale poi ritrattato.

In mezzo sono accadute tante cose ed Egonu è cresciuta anche nella capacità di gestire quelle pressioni inevitabili per una giocatrice-pop come lei, costantemente esposta.

Poi c’è l’amore

L’autunno scorso Paola ha incontrato Leo Puliti: parlano entrambi la lingua della pallavolo e lui, oltre a schiacciare per il Garlasco (nel pavese), è anche il brand manager del Vero Volley Milano. «La mia isola felice» l’ha definito una volta sul suo profilo Instagram che, come mai accaduto in passato, è sempre aggiornato con istantanee sull’evoluzione di una storia d’amore che sembra regalarle serenità. Perché oggi Paola Egonu, con il suo look cangiante (dal biondo di settembre al mogano di qualche settimana fa, fino al nero di questi giorni) mostra un sorriso diverso. La capacità di schiacciare forte, d’altronde, non è mai cambiata, anche se il suo record di 116 km/h stabilito sabato è stato già battuto di un soffio domenica.

