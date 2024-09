È l’Europeo di Guardiola o degli anti Guardiola? The Athletic si schiera con Pep

I tifosi inglesi accusano Foden di saper giocare solo nel sistema di Pep. Eppure Germania e Spagna sono impregnate di guardiolismo

Ai giocatori dell’Inghilterra come Foden si dà la colpa del saper giocare solo nel sistema di Guardiola. Molti tifosi credono che gli Europei siano liberi dal “guardiolismo” e ne sono contenti. The Athletic però li smentisce.

Gran parte delle discussioni della prima settimana dell’Europeo, in particolare per quanto riguarda l’Inghilterra, sembrano essere nate perché molti ce l’hanno con il Manchester City. Può sembrare un’affermazione azzardata, ma si pensi a tutte le reazioni online su quanto sia bello vedere un torneo senza il calcio influenzato da Pep Guardiola, con tanti gol dalla lunga distanza e giocatori del City che lottano lontano dal sistema di Guardiola. Sappiamo che molte persone ne hanno abbastanza del dominio del City, come è emerso chiaramente alla fine della stagione, quando la corsa al titolo è diventata “noiosa” perché la squadra “giusta” non l’ha vinta. Il fatto che le 115 accuse del club alla Premier League non siano ancora state risolte non fa che alimentare il dibattito, e poi si aggiunge la notizia di inizio giugno secondo cui il City starebbe facendo causa alla Premier League.

Nell’ultima settimana, quindi, molti hanno colto l’occasione per attaccare la forza dominante del calcio moderno. Di conseguenza, si è parlato molto di “giocatori di sistema”, con Phil Foden che ha subito il peso dell’analisi. In particolare, è stato celebrato il “ritorno” del classico numero 9, con l’ungherese Martin Adam che incarna il tema meglio di chiunque altro.

L’idea che gli Europei siano “liberi” da Guardiola è infondata

La stragrande maggioranza delle squadre in gara gioca da dietro, una chiara dimostrazione dell’influenza di Guardiola. L’idea che un n. 9 che punta al bersaglio non sia da Guardiola, crolla non appena si ricorda la massa di granito norvegese che Guardiola ha inserito nella sua squadra nelle ultime due stagioni. Le due squadre più impressionanti finora, la Germania e la Spagna, hanno ovunque l’impronta di Guardiola. Julian Nagelsmann ha parlato di Guardiola come del suo “modello”, e se un centrocampista centrale che passa al ruolo di terzino sinistro non è un calcio “sveglio”, allora cos’è?

Il dato di fatto è che i principi di Guardiola sono rintracciabili in quasi ogni nazionale. La maggior parte delle partite agli Europei sono abbastanza aperte, cosa che non sempre si verifica nelle partite del City. “Questo accade perché Guardiola vuole controllare il gioco, i contropiedi, i calci piazzati e talvolta gli avversari mettono l’autobus“. Ma agli Europei tutti cercano di vincere, nessuno specula. Almeno fino ad adesso.

L’Inghilterra è un concentrato di Guardiolismo

Metà difesa, il centrocampista titolare e due dei tre attaccanti hanno tutti appresso da Guardiola stesso o da uno dei suoi discepoli, Arteta. “A meno che Carlo Ancelotti non sia disponibile ad assumere il ruolo di manager dell’Inghilterra per le prossime settimane, è sicuramente più fattibile giocare sui punti di forza di questi giocatori“.

E sull’accusa ai giocatori inglesi di giocare bene solo alle dipendenze di Guardiola, The Athletic risponde:

“Uno dei motivi per cui Guardiola è così bravo, e per cui non ha bisogno di dimostrare le sue capacità gestendo il Bolton Wanderers, è perché fa una preparazione incredibilmente dettagliata in modo che i suoi giocatori abbiano un vantaggio sul campo. Vuole che giocatori come Foden ricevano il pallone nello spazio, a metà campo, nell’uno contro uno con l’avversario diretto o con l’avversario già compromesso dalla corsa di qualcun altro. Il motivo per cui il City è così bravo a controllare le partite è perché Guardiola lavora per trovare un sistema che enfatizzi le loro qualità”.

“Non c’è alcun bisogno di inserire Guardiola nella discussione su Euro 2024, in realtà, ma al momento il calcio del torneo è più un riflesso delle sue idee che una ribellione contro di esse“.

ilnapolista © riproduzione riservata