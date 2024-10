Conte: «Giochista o risultatista? Si va dietro al fumo tante volte, io sono per la praticità»

«Di solito le mie squadre hanno vinto con miglior difesa e primo o secondo attacco. L’allenatore bravo è quello che coniuga il bello al risultato finale»

Durante la presentazione di Antonio Conte, al nuovo allenatore del Napoli hanno chiesto dove si colloca tra “risultatisi” e “giochisti”. Il Napoli arriva da anni dove il “bel gioco” era al centro del progetto”, ora con Conte le cose cambieranno?

Conte: «Giochista, risultatista, sono più cose da giornali»

La risposta di Conte è emblematica e fa capire subito le intenzioni del nuovo allenatore

«Non mi sento di condividere o di sentire. Giochista, risultatista, sono più da giornali. L’obiettivo principale è riuscire a entrare nel cuore dei tifosi. Comunque poi, alla fine, abbiamo scritto qualche pezzo di storia. Possiamo parlare di tutto, poi ti giri e vedi 22/23 Napoli, 23/24 Inter. Questo sia molto importante. Si va dietro al fumo tante volte, io sono per la praticità e di solito quando le mie squadre hanno vinto lo hanno fatto come miglior difese e primo o secondo attacco, producendo sempre qualcosa di bello. Ripeto, il calcio oggi, l’allenatore bravo è quello che coniuga bello al risultato finale».

Ha le chiavi del Napoli, De Laurentiis non interferirà nell’operato del tecnico (Sportmediaset)

Antonio Conte è il nuovo allenatore del Napoli e pare che il patron Aurelio De Laurentiis si fidi già ciecamente di lui. Secondo quanto riportato da Sportmediaset:

L’era Antonio Conte al Napoli è iniziata e l’ambiente partenopeo sta imparando a conoscere il metodo del tecnico salentino. Adl è rimasto impressionato da come il tecnico sia “ossessionato dalla vittoria”, tanto da affidargli quasi totalmente le chiavi della macchina, facendo un passo indietro nella gestione. Una rarità da quelle parti. De Laurentiis ha deciso di lasciare la società e la squadra nelle mani di Conte, certo supportato da Oriali e dal ds Manna, ma con la fiducia che anche all’ombra del Vesuvio il modus operandi del tecnico possa far tornare rapidamente il Napoli al vertice. Conferenze stampa, tante, e carta bianca nell’allestimento della rosa e nell’impostazione del centro tecnico a Castel Volturno, senza interferenze.

In ogni esperienza Conte ha preteso l’assoluto controllo della partita tecnica e tattica e il centro sportivo è un mezzo importante per arrivare a uno scopo condiviso. Per questo l’allenatore ha già fatto arrivare le proprie richieste tanto i responsabili di Castel Volturno quanto i medici, restando soddisfatto delle strutture ma con la convinzione di poter migliorare le cose. Per la gioia, quasi stupita, di De Laurentiis.

