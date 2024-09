Cana su Hysaj: «Non possiamo dire che ha commesso un errore, si è abbassato per istinto»

A Sky dopo che il calciatore del Napoli, travolto dalle critiche ha dovuto chiudere gli account social

A Sky Sport 24, in vista della sfida odierna dell’Albania contro la Croazia, intervistano Cana che indossa la sua spilla iconica con il numero di maglia 5. È lui il recordman dell’Albania con 93 presenze

Perché oggi gioca Manaj e non Broja?

«Penso che il motivo sia che Broia non ha avuto tanto tempo per allenarsi e non ha la benzina per reggere due partite da titolare. Manja è entrato bene contro l’italia ed è stato pericoloso anche sul finale»

L’errore di Hysaj

Tu sei il primo per presenze mentre Hysaj e il secondo. Dopo la sfida con l’Italia il calciatore è stato fortemente criticato per essersi abbassato sul tiro di Barella. Tanto da dover sospendere i suoi profili social e dover chiedere scusa.

«Il ragazzo l’ho sentito, l’ho sostenuto. Penso che giocare con le Nazionali è sempre un grosso impegno e sopratutto in queste competizioni. Per noi, che siamo alla seconda presenza in un Europeo, significa ancora di più. Per lui non è stato facile, anche se non possiamo dire che ha commesso un errore. È stato istinto, è stato molto criticato, ma è un ragazzo che ha grande esperienza alle spalle e se la caverà egregiamente oggi»

Come hai vissuto il solo dell’Albania dopo 22 secondi:

«Ci abbiamo creduto. Iniziare in vantaggio è bello. Mio figlio che tifava per l’Albania era contentissimo e alla fine molto deluso. Oggi possiamo fare molto meglio in campo che contro l’Italia»

