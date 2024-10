Anatomia di Lukaku: il suo è un talento così strano che i club non sanno come sfruttarlo (The Athletic)

Le questioni fuori dal campo e le sue eccentricità in campo hanno influito sulla sua reputazione. A tu per tu col portiere appare insicuro

Lukaku, il suo è un talento così strano che a volte i club non sanno come sfruttarlo (The Athletic)

The Athletic fa un lungo excursus sulla carriera di Lukaku e il suo gioco, partendo dal tratto distintivo dei suoi gol.

Il giornale scrive:

“C’è un gol in particolare che Romelu Lukaku ama segnare. Si tratta di un gol in cui il pallone gli viene servito in profonditàin campo aperto. L’attaccante belga può essere velocissimo in uno scatto di dieci metri, ma ciò che rende il “gol di Lukaku” degno di nota è la frequenza con cui rallenta i piedi prima di tirare. Si tratta di una tecnica di tiro che consente al 31enne di avere una marcia in più in caso di errore. Se il suo primo tocco è impreciso, ha abbastanza velocità per recuperare il pallone e rimediare con il secondo o il terzo. Se un difensore tenta di raggiungerlo, con i suoi 190 cm di altezza è abbastanza alto e forte da scrollarselo di dosso. Un gol di Lukaku inizia con lui che corre come un maglio da demolizione e allontana i difensori con la stessa nonchalance con cui si scaccia una mosca della frutta da un drink. Sebbene cerchi sempre di concludere con un tiro preciso da entrambi i piedi, c’è una crudezza nel suo gioco che a volte può essere accattivante e altre frustrante”.

A Euro2024 Lukaku si porta addosso la maledizione dei gol annullati al Var. “Ha cercato più volte di segnare un gol – qualsiasi gol – all’Europeo, ma senza successo. Per tre volte gli è stato negato da un controllo Var. La televisione tedesca ha sottolineato che Lukaku sarebbe stato il capocannoniere del torneo se il Var non fosse intervenuto”.

Lukaku ha il talento che cercano molti club, ma quando questi se lo trovano tra le mani non sanno come sfruttarlo.

“Spesso si devono usare note a pie’ di pagina per articolare la stranezza che definisce il suo gioco e il suo status nel calcio mondiale. È bravo in qualcosa che alcuni dei più grandi club calcistici vogliono e tuttavia, quando lo acquistano, possono essere confusi su come utilizzarlo al meglio“.

Dopo essere stato uno degli acquisti più costosti nella storia del Chelsea, “tre anni dopo, il club londinese vuole venderlo per 38 milioni di sterline. Ma un salario settimanale superiore alle 300.000 sterline a settimana significa che un numero limitato di club può permetterselo. Quelli interessati potrebbero non capire il valore di un giocatore più vicino alla fine della sua carriera che al suo apice, e che ha dei difetti che lo lasciano un po’ lontano dal livello più alto“.

“In questo Europeo somiglia a qualcuno che sta partecipando al gioco delle sedie con la musica, alla ricerca di uno degli ultimi posti disponibili prima che la musica si fermi“.

Il talento del belga è da sempre oggetto di dibattito.

“È stato votato come miglior giocatore della Serie A nella stagione 2020-21 e considerato un eroe all’Inter per aver fermato la corsa della Juventus come campione per nove stagioni. Tuttavia, la sua reputazione ha sofferto a San Siro quando ha aperto a un trasferimento alla Juve nel 2023. Eppure, per tutti gli intrighi fuori dal campo, le sue eccentricità in campo hanno influito sulla sua reputazione. Quando si trova a tu per tu col portiere, il suo record di gol sulla carta suggerisce che dovrebbe essere inevitabile eppure sembra insicuro. A Euro 2024 ha avuto problemi in tante azioni d’attacco”.

The Athletic descrive i difetti del gioco di Lukaku:

“La qualità del suo primo tocco rimane altalenante, oscillando tra momenti di grande grazia e frustranti errori di controllo. La sua rifinitura è irregolare, con la tendenza a tirare fuori bersaglio o direttamente addosso al portiere. I suoi movimenti sia all’interno che all’esterno dell’area di rigore possono essere a volte rigidi. Lukaku al suo meglio segna gol ma può sembrare goffo. Nelle giornate meno brillanti, manca la porta perché non ha l’astuzia dei migliori”.

