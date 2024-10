Ziliani ironizza sulla Carta dei doveri di Abodi: “Manca il divieto di rubare dai portafogli dei compagni”

Domanda 1: un calciatore può scommettere sulle partite di calcio? Chiunque sappia di calcio conosce la risposta: no. Domanda 2: un calciatore può fare uso di droghe o sostanze dopanti? Inutile dire: no. Domanda 3: un calciatore può farsi pagare in nero o in modi non contemplati dai codici federali? Come qualsiasi altra categoria di lavoratori va da sè: no. Domanda 4: un calciatore può ricorrere all’uso di linguaggi e/o comportamenti razzisti nello svolgimento della sua attività lavorativa e non solo? Come qualunque persona al mondo no, non può. Domanda 5: un calciatore, quando è seduto davanti alla tv sul divano di casa, può guardare le partite di Serie A utilizzando il “pezzotto”, cioè i siti pirata che violano l’esclusiva di Dazn e Sky? Ancora una volta la risposta è no. Come per chiunque altro, incorrerebbe in un reato.

Il tema è la nuova Carta dei doveri che il Ministro ha lanciato