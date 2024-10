Tennis, è guerra tra i Grandi Slam e l’Atp tour: rischia di saltare Parigi Bercy per far posto all’Arabia

Il ruolo di Gaudenzi, presidente dell’Atp Tour, in una complessa trattativa economica con la creazione del tour premium

Nel tennis si sta consumando una lotta intestina tra gli organizzatori dei Grandi Slam e l’Atp Tour. Il nodo sono sempre i soldi. La domanda che si fanno è: come portare più soldi al tennis e far crescere questo sport in un contesto di crescente concorrenza? The Athletic prova a ricostruire i passaggi che hanno portato a più di un’opzione. Tra queste c’è il rischio dell’eliminazione del torneo Parigi Bercy.

Il tennis in Arabia per trovare più soldi

Scrive The Athletic:

“Poco più di un mese fa, una serie di incontri tra i massimi leader del tennis si è conclusa con acrimonia. I capi degli Slam hanno accusato i leader del tour di indebolire i loro sforzi per rimodellare lo sport tramando per una serie di accordi segreti con l’Arabia Saudita”.

I leader del Grande Slam e dei tour di tennis maschile e femminile si riuniranno a Londra per cercare di raggiungere un compromesso:

“La soluzione definitiva, dicono le persone coinvolte nelle discussioni, potrebbe portare addirittura la fine del Masters di Parigi a favore di un nuovo evento in Arabia Saudita“.

Gilles Moretton, presidente della Federazione francese di tennis, la FFT, proprietaria dell’Open di Francia e del torneo di Bercy, è aperto a un potenziale compromesso.

“Il tennis, che è gestito da almeno sette organizzazioni separate, è da tempo pieno di conflitti tra gruppi rivali che cercano di proteggere i propri interessi specifici. Quest’ultima guerra civile vede contrapposti i tornei del Grande Slam ai tour maschili e femminili, ma soprattutto ad Andrea Gaudenzi, il presidente dell’Atp Tour. I Grandi Slam – Wimbledon e gli Open di Francia, Stati Uniti e Australia – vogliono creare un tour premium che assomigli alle gare di Formula 1. Comprenderebbe le loro competizioni, 10 eventi misti all’aperto di alto livello e le finali del tour di fine stagione per i migliori uomini e donne. Inizierebbe a gennaio e terminerebbe all’inizio di novembre. Solo circa i primi 100 giocatori si qualificheranno per il tour premium“.

Il resto dei tornei potrebbe servire come qualificazione per il “tour premium”. Il problema è che i giocatori “premium” giocherebbero questi match per “ricevere indennità, allenarsi e per renderli più attraenti per i fan“.

Gli Slam nel frattempo stanno cercando di ampliare i propri spazi. Da l’Usta, proprietaria degli Us Open, a Wimbledon. Chi cerca di modernizzare gli impianti e chi di ampliarli. Sul fronte opposto “il presidente dell’Atp Tour, Gaudenzi, è largamente favorevole a uno status quo che molti giocatori ritengono inaccettabile. E questo prima del piano di Gaudenzi di aggiungere un altro torneo di alto livello al programma, probabilmente in Arabia Saudita“.

E ancora:

“Quel torneo è al centro della promessa di Gaudenzi di investire circa 1 miliardo di dollari nel tennis da parte dell’Arabia Saudita, un paese con un brutto passato di violazioni dei diritti umani, leggi che opprimono le donne e dove l’omosessualità può comportare una condanna a morte. Il fondo sovrano del regno, il Fondo di investimento pubblico, è uno dei principali offerenti per quell’evento, ed è probabile che il tour femminile si unisca se i sauditi vincono l’asta, che secondo le persone coinvolte dovrebbe concludersi questa primavera“.

Ma i critici affermano che non ci sia un vero piano di crescita sostenibile. Il torneo in Arabia “non cambierebbe nulla“.

“Gaudenzi vorrebbe creare una lega sportiva che vende un franchising in espansione in una nuova città. Solo che in questo caso Gaudenzi sostanzialmente vende uno spazio nel calendario senza la possibilità di creare più settimane dell’anno“.

Un torneo di alto livello a gennaio in Arabia Saudita per uomini e donne probabilmente ucciderebbe gli eventi che i tennisti usano per trovare la condizioni in vista degli Australian Open. Organizzare un torneo in Arabia Saudita e raccogliere circa 1 miliardo di dollari aiuterebbe a supportare i tornei più piccoli. Ma se non si svolgesse a gennaio ci sono solo altri due mesi disponibili:

“Subito dopo gli Australian Open di febbraio, quando entrambi i tour giocheranno eventi a Dubai e le donne giocano un torneo a Doha. O in ottobre, al posto di Bercy“.

