Quella di Dendoncker a Napoli è un’epopea misteriosa (CorSport)

6 minuti con la Lazio e 5 con il Verona in era Mazzarri, 10 contro il Sassuolo con Calzona poi non ha più giocato. A giugno ritornerà in Inghilterra

Dendoncker è un mistero al Napoli. Il centrocampista belga è scomparso dai radar, Calzona praticamente non lo considera mai. Con lui anche il resto degli uomini arrivati a gennaio. Sia lui che Traoré non saranno riscattati. Rimane Ngonge che è un talento di sicuro prospetto ma che ha faticato a trovare continuità nelle prestazione, anche per qualche acciacco.

Tornando al belga, anche il Corriere dello Sport si chiede che fine abbiamo fatto. Ha giocato in totale appena 21 minuti con il Napoli da quando è arrivato.

Mistero Dendoncker, a giugno tornerà a Birmingham

Scrive il Corriere dello Sport:

“Quantomeno misteriosa è invece l’epopea napoletana del belga Dendoncker: 6 minuti con la Lazio e 5 con il Verona in era Mazzarri; 10 contro il Sassuolo con Calzona e tutto il resto è noia. Noia di giornate così: non ha mai più giocato. Fuori dalla lista Champions appena ingaggiato dall’Aston Villa, è a Birmingham che tornerà a giugno. A Napoli, però, brinderà al suo compleanno: compirà 29 anni lunedì. Auguri“.

L’agente: «Lo ha voluto Mazzarri, gioca poco, ma non siamo pentiti di aver scelto Napoli»

Seraino Dalgliesh, agente di Leander Dendoncker, ha parlato a Radio Crc il 21 marzo del centrocampista arrivato in prestito al Napoli:

«Dendoncker ha come primo obiettivo l’interesse della squadra. Vorrebbe aiutare i compagni a raggiungere gli obiettivi, ma sono prerogative del tecnico. Lui però è tranquillo e sfrutterà la sosta per lavorare ancora di più e ottenere più minutaggio nelle prossime partite».

«La scelta Napoli? La difendiamo, non ne siamo pentiti. Anche se meriterebbe di giocare di più perché arriva da un club importante. Futuro? Vuole aiutare la squadra per concludere bene la stagione. Poi parleremo con la società e vedremo se continuare».

Ha anche spiegato che il suo assistito era arrivato per Mazzarri e con Calzona sta avendo più difficoltà:

«Il cambio di allenatore ha influito inevitabilmente, perché ora non allena il Napoli il tecnico che lo ha voluto [Mazzarri]. Non voglio essere polemico… ora c’è Calzona ed è comunque un ottimo tecnico, non meno bravo di Mazzarri. Dendoncker si gioca una maglia con Lobotka, che Calzona conosce molto bene».

