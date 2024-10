Osimhen va venduto a qualsiasi prezzo per evitare un altro caso Allan e gelosie di ingaggi (Corbo)

Non è stato ancora venduto per 130 milioni. Basta promuovere gente di famiglia come il pur gentile Sinicropi

Osimhen va venduto a qualsiasi prezzo per evitare un altro caso Allan e gelosie di ingaggi. Lo scrive Antonio Corbo sull’ediziona napoletana di Repubblica.

Scrive Corbo:

Osimhen non è stato ancora venduto per i 130 milioni sanciti dal costoso accordo privato con il calciatore ed il suo agente Calenda a fine dicembre.

Osimhen va venduto comunque per evitare un secondo caso Allan e gelosie di ingaggi.

Sa spesso scegliere gli allenatori, ma non sostituirli né dettare moduli e cambi nell’intervallo. A ciascuno il suo ruolo. Chi ha inventato Sarri e rimesso in panchina un discusso Spalletti non può fare altri casting alla cieca.

Ha fatto scuola guida con Pierpaolo Marino, dopo il foglio rosa accoglie Bigon segnalato da Mazzarri ex Reggina, trae il meglio da Giuntoli ma non può promuovere ds chi trova in famiglia, il giovane e pur gentile Sinicropi (è il genero, ndr).

Niente utopie come Bagnoli, ma ricostruzione seria della squadra.

Osimhen, il Psg non va oltre i 90 milioni. (Corsport)

Osimhen, il Psg non va oltre i 90 milioni. La scorsa estate ne offrì 150. Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Il Psg si avvicina a Victor Osimhen. Però a piccoli passi, considerando le proporzioni, le intenzioni iniziali e il valore della clausola rescissoria inserita nel contratto del giocatore. I primi contatti, comunque, sono partiti, con una previsione di spesa che per il momento non si avvicina ai 130 milioni dell’escape: il club di Al-Khelaifi, per ora, sarebbe intenzionato a investire più o meno 90 milioni di euro tra base fissa e bonus. Quaranta milioni meno dell’opzione da accendere per liberare Victor, davanti al suo consenso, senza possibilità di opposizione del Napoli.

De Laurentiis, per il suo centravanti, non è intenzionato a fare sconti. O comunque non chissà quali e quanti: se Osi non andrà via per l’importo della clausola, la sua dovrà essere una cessione record. E ciò significa che 90 milioni non basteranno: si vedrà, si tratterà, la storia è soltanto al prologo e il grande giro dei centravanti d’Europa non è ancora partito.

Toccò sempre al Psg fare la mossa più concreta nell’estate 2023: offrì 150 milioni, ma De Laurentiis rifiutò. Era il periodo del duecentino. Osimhen, tra l’altro, è molto legato a Parigi, alla città: ci va spesso, ha amici, affetti e non solo.

Da Parigi: non c’è alcun accordo tra Osimhen, Psg e Napoli (Rmc)

Il Psg è interessato a Victor Osimhen per il post-Mbappé, ma sembra non essere il piano A del club francese. Dalla Francia (Rmc Sport) ci tengono a far sapere che non c’è alcun accordo tra il Psg e il Napoli per l’attaccante nigeriano. Victor ha appena rinnovato il suo contratto con il club azzurro fino al 2026, con una clausola rescissoria di circa 120 milioni.

Ecco cosa scrive Rmc Sport:

