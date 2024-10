Osimhen deve convincere qualche club a versare i 120 milioni della clausola (Gazzetta)

Deve tornare a indossare i panni del Supereroe. Deve tornare il calciatore che è arrivato ottavo al Pallone d’oro

Osimhen deve convincere qualche club a versare i 120 milioni della clausola. Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo.

Ancora un mese e mezzo insieme, provando a riassaporare la dolcezza delle vittorie in serie, quelle che servono oggi al Napoli per accorciare in classifica e continuare a coltivare le speranze per l’Europa più nobile. Europa – qualunque essa sia – che deve comunque essere centrata dalla squadra, che chiede a Victor i gol per tornare in alto. E Osimhen ha bisogno di un finale all’altezza del suo recente passato, fatto di prestazioni da trascinatore oltre che dai gol.

Prestazioni che hanno fatto di Osi uno degli attaccanti più forti al mondo e grazie alle quali ha chiuso anche all’ottavo posto nel l’ultima classifica del Pallone d’oro. Victor ha l’ambizione di sbarcare in un top club che possa permettergli di lottare ogni anno per la vittoria del campionato e per la Champions, ma per convincere qualcuno a versare la clausola da 120 milioni al Napoli deve tornare a indossare i panni del Supereroe.

L’ultima vittoria a Monza ha sottolineato una volta ancora l’Osimhen dipendenza: Victor è l’uomo in più, una carica per tutti e non soltanto per le reti che segna. Victor andrà via, non è più un segreto da Natale, cioè da quando il nigeriano ha ottenuto il rinnovo dei sogni, da 10 milioni netti a stagione. Con clausola rescissoria tra i 120 e i 130 milioni di euro. Chelsea e Psg studiano la strategia per arrivare al nigeriano, magari provando a inserire una contropartita per abbassare la parte cash.

“Victor Osimhen per dimenticare Kylian Mbappé” scrive SportMediaset parlando del futuro dell’attaccante del Napoli. Nel club francese infatti si riflette su come sostituire il campione in uscita verso il Real Madrid e il sogno di Nasser Al-Khelaifi sarebbe proprio il nigeriano del Napoli. I parigini avevano già cercato il calciatore la scorsa estate quando però il presidente De Laurentiis aveva rifiutato 150 milioni perché voleva un duecentino, scrive il Corriere dello Sport.

Per il prossimo giugno la musica è diversa. Ok all’addio, ma solo davanti ai 130 milioni di euro stabiliti dalla clausola rescissoria. Nessuna eccezione. Nemmeno per i club della Premier League alla finestra: Chelsea, Arsenal e Manchester United sono in prima fila.

