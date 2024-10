Ngonge: «Sentire i tifosi urlare il mio nome quando ho segnato la prima volta è stato da pelle d’oca»

Ai canali social del club: «Era arrivato contro la mia ex squadra, poi me l’hanno tolto. Le mie prime impressioni sono state ottime»

Cyril Ngonge, attaccante arrivato a Napoli nella finestra di mercato di gennaio, è stato intervistato dal club.

Ngonge: «Prime impressioni ottime. Mi ispiro a Neymar»

Ngonge si racconta così: «Le mie prime impressioni sono state ottime. Il primo gol era arrivato contro la mia ex squadra, poi me l’hanno tolto. Sentire i tifosi urlare il mio nome è stato da pelle d’oca. Una cosa incredibile. Pregi? Il mio istinto. Non penso molto a quello che faccio. Lo faccio e basta. Mi ispiro a Neymar. Mi piaceva molto. Quando ero più giovane lo seguivo molto. Guardo molto la Premier League e l’Eredivisie, il calcio olandese, perché giocavo in Olanda».

Prima che il Napoli si tuffi nel nuovo mercato la Gazzetta dello Sport prova a fare il punto su quelli che sono stati gli acquisti di questa stagione partendo da quelli della scorsa estate. Purtroppo il bilancio non è favorevole considerando che Natan è stato fermato da un infortunio e non è riuscito di sicuro ad essere il sostituito di Kim che si pensava. Cajuste è ancora acerbo e quindi rimandato. Ch però ha veramente deluso è Lindstrom

“Chi si avvia verso una bocciatura vera e propria è Lindstrom. Per un po’ sembrava vittima di un equivoco tattico, che De Laurentiis in persona ha smentito a gran voce. Un’azione difensiva che ha tolto ogni attenuante al danese, finora inconsistente e costretto soltanto agli scampoli di partita”. Anche a gennaio non è andata meglio con Mazzocchi che è un comprimario alle spalle di Di Lorenzo. Traorè, fortemente voluto dalla dirigenza nonostante i problemi pregressi di salute, che ancora non ha dimostrato chi è. Dendoncker non pervenuto, con soli 21 minuti in campo. L’unico che esce fuori da questa scia di disastri è Ngonge “Non ha mai disputato una gara dal primo minuto, eppure ha sempre trovato il modo di distinguersi in quei pochi spazi he gli sono stati riservati”.

