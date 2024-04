Natan titolare al posto di Juan Jesus, Calzona ci sta pensando (Corrmezz)

L’ex difensore del Bragantino non fa parte della formazione titolare dalla sconfitta in Coppa Italia contro il Frosinone del 19 dicembre scorso

Natan titolare al posto di Juan Jesus, Calzona ci sta pensando. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno con Ciro Troise.

Calzona ha recuperato Ngonge e Kvaratskhelia dai rispettivi acciacchi, non è stato convocato Lindstrom per una lombalgia. Il Napoli rispetto alla gara contro l’Atalanta dovrebbe cambiare l’intera catena di sinistra con Olivera al posto di Mario Rui, Zielinski, che ha avuto un ottimo impatto nel secondo tempo sabato scorso, e il rientro di Kvaratskhelia. Tra le ipotesi valutate alla vigilia, c’è anche il rientro di Natan dal primo minuto al posto di Juan Jesus. Natan non fa parte della formazione titolare dalla sconfitta in Coppa Italia contro il Frosinone del 19 dicembre scorso, al momento è in vantaggio Juan Jesus ma non è da escludere che Calzona rispolveri l’ex difensore del Red Bull Bragantino.

Natan può già lasciare il Napoli, bastano 6 milioni per una plusvalenza (Gazzetta)

Svendita Natan, può già lasciare il Napoli: bastano 6 milioni per una plusvalenza. Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Salvatore Malfitano.

Anche il futuro di Natan è in discussione. Basti pensare che Juan Jesus, nonostante l’età e il contratto in scadenza, gli è sempre stato preferito nell’ultimo periodo. È stato prelevato per 10 milioni dal Bragantino, vuol dire che basta un’offerta superiore ai 6 per permettere alla società di realizzare una plusvalenza.

Lindstrom resta un talento incompiuto. Gli azzurri hanno speso 25 milioni per assicurarselo dall’Eintracht, il danese ha optato per l’Italia rispetto al Liverpool confidando in una maggiore continuità. Tuttavia le aspettative del singolo e del club sono state disattese in blocco. Il presidente l’ha difeso in una conferenza stampa di inizio febbraio, ma le attenuanti sono diminuite. Il criterio che guiderà la scelta sarà sempre la sostenibilità dell’ipotetica operazione di vendita, inoltre il nuovo tecnico potrebbe provare a recuperarlo.

