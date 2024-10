Napoli, De Laurentiis pensa a Mainolfi dello Juve Stabia per il settore giovanile

Kiss Kiss Napoli: Ha, però, un contratto triennale con il club di Serie C e lo Juve Stabia non vorrebbe lasciarlo andare così facilmente.

Il Napoli non sta solo valutando un nuovo direttore sportivo e un nuovo allenatore. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, De Laurentiis è alla ricerca anche di un nuovo direttore del settore giovanile.

De Laurentiis valuta Mainolfi per il settore giovanile del Napoli

Il nome caldo è Saby Mainolfi, di Telese Terme, che ora è alla Juve Stabia; il problema è che ha un contratto triennale con il club di Serie C. Nell’ambiente si parla bene di lui e la società di Castellamare vorrebbe non lasciarlo andare. Ma un’offerta da parte del Napoli potrebbe rappresentare per Mainolfi il vero salto di qualità.

Un colpo alla De Laurentiis. All’improvviso, dalla sua lista invisibile conservata nel taschino della giacca fantasma, il presidente ha tirato fuori il nome del nuovo responsabile dell’area tecnico-sportiva: Giovanni Manna. Non solo un manager: il vice di Cristiano Giuntoli alla Juventus; un professionista che Giuntoli stima e che in tanti considerano il leader della Next Gen dei dirigenti.

Accordo triennale con opzioni, ingaggio con bonus, sguardo rivolto al domani e un’etichetta conquistata sul campo che a De Laurentiis piace da morire, da sempre: giovane rampante che sa scoprire rampanti giovani e che palleggia con nonchalance con l’inglese, il francese e lo spagnolo.

