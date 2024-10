Menoncello miglior giocatore del Sei Nazioni, ma il Telegraph attacca: “Non è migliore degli irlandesi”

Il giornalista Richardson: gran parte di quel che ha fatto, lo deve a Brex che non è stato neanche inserito nella migliore squadra del torneo.

Altro bel riconoscimento per l’Italia del rugby: Tommaso Menoncello ha vinto il premio come miglior giocatore del Sei Nazioni, in cui la Nazionale ha ottenuto degli importanti risultati. Il Telegraph scrive:

Anche se l’Italia è arrivata quinta nella classifica finale, due vittorie e un pareggio hanno segnato il loro miglior record nella competizione, con Menoncello che è diventato il secondo italiano di sempre, dopo Andrea Masi nel 2011, a essere nominato miglior giocatore del torneo. Il capitano dell’Italrugby Michele Lamaro è stato inserito nella “squadra ideale” del Sei Nazioni. Menoncello gioca nel Benetton, a Treviso, è stato accolto al campo di allenamento della sua squadra, con il presidente della Federazione Italiana, Marzio Innocenti, i compagni Lamaro e Brex e l’allenatore dell’Italia Gonzalo Quesada.

Le sue parole: «Vincere questo premio è la testimonianza dei risultati di tutta la squadra italiana per questo emozionante viaggio che stiamo intraprendendo con il rugby italiano. Vorrei ringraziare tutti i miei compagni di squadra, gli allenatori e i tifosi. Vorrei anche congratularmi con tutti gli altri candidati per questo premio. Giochiamo uno sport incredibile, ma difficile, e i premi che riconoscono l’impegno e il sacrificio di ogni giocatore significano molto».

“Menoncello non è stato migliore degli irlandesi”: la dura critica del Telegraph

Il giornalista Charles Richardson ha espresso la sua stima nei confronti del giocatore italiano, ma ha avuto anche da ridire sul premio conferitogli:

Non ho fatto mai mistero del mio apprezzamento per Tommaso Menoncello, il cuore del centrocampo italiano. Ma era davvero migliore degli irlandesi? Gran parte di quel che ha fatto lo deve a Juan Ignacio Brex, che non è nemmeno stato nominato nella migliore squadra del Sei Nazioni. L’irlandese Bundee Aki e l’inglese Ben Earl possono ritenersi giustamente offesi.

