Il Telegraph celebra l’Italia del rugby: “Un gruppo di gladiatori che ha scritto la storia”

Battuto il Galles 24-21, niente cucchiaio di legno. Il Guardian: “Ha ancora tante cose su cui lavorare, ma che differenza rispetto al passato”

L’Italia del rugby scrive una pagina di storia: battuto il Galles 24 a 21; fino ad oggi non aveva mai vinto due match di fila, né centrato tre risultati positivi consecutivi nel Sei Nazioni. Con quattro partite giocate, è al quinto posto in classifica con 7 punti.

L’Italia del rugby “un gruppo di gladiatori ricordati per aver scritto la storia”

Il Telegraph commenta la vittoria degli Azzurri:

Il Galles ha disputato il peggior Sei Nazioni in 21 anni, vince il “cucchiaio di legno” trafitto da un gruppo di gladiatori italiani che saranno ricordati per aver scritto una pagina di storia.

Anche il Guardian sull’Italia:

Ha ancora tante cose su cui lavorare, in particolare negli ultimi cinque minuti ha concesso molto. Ma che differenza notevole rispetto alla Nazionale del passato! Nel 2023 hanno fatto buone prestazioni, ma senza riuscire a vincere. Poi nel 2024 sono arrivate due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Un grandissimo miglioramento, e speriamo possa continuare così a lungo.

Lamaro: «Siamo con i piedi per terra, ci godiamo il momento e concentriamo su quello che verrà»

A Sky Sport ha parlato il capitano, Michele Lamaro, a fine partita:

«Rimaniamo sempre con i piedi per terra. Penso che la nostra forza sia stata sempre quella di concentrarci su quello che c’era da fare. Non possiamo far altro che goderci questo momento. Non capita molto spesso, questo è il Sei Nazioni migliore di sempre. Ovviamente noi vogliamo raggiungere obiettivi sempre più alti. Potevamo vincere tre partite di fila per un palo. Vogliamo essere competitivi: non solo per salvarci all’ultima giornata e non arrivare ultimi ma per ottenere qualcosa di più. Questo è il nostro obiettivo, continuando a lavorare e restando umili».

