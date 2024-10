Meluso: «Io protagonista della rivoluzione del Napoli? Vedremo nelle prossime settimane»

A Kiss Kiss Napoli: «L’indicazione è mantenere alta l’attenzione della squadra». Bruscolotti: «Il Napoli è una squadra allo sbando. Non c’è rispetto per i tifosi».

Il ko contro l’Atalanta 3-0 ha segnato una svolta importante per la stagione del Napoli; ora la Champions sembra essere un’utopia, ma sono a rischio anche le altre due competizioni europee.

Meluso: «Io protagonista della rivoluzione del Napoli? Ora è presto per dirlo»

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il ds Mauro Meluso:

«L’obiettivo è tenere alta l’attenzione nelle prossime settimane, non pensare di fare consuntivi della stagione e pensare che il calcio sia bello perché va fuori da ogni logica. Ci sono cose che si danno per scontate e che poi vengono ribaltate, quindi l’indicazione nostra è mantenere alta l’attenzione della squadra. Io sarò protagonista della rivoluzione del Napoli? E’ presto per dirlo, nelle prossime settimane vedremo cosa accadrà. Proprio per tenere alta l’attenzione, anche se avessi un progetto ben chiaro, sarebbe poco producente parlarne oggi».

Bruscolotti: «I giocatori non hanno rispetto per i tifosi, contro l’Atalanta prestazione oscena»

A Kiss Kiss Napoli ha parlato anche Beppe Bruscolotti, ex calciatore azzurro:

«Errori imperdonabili contro l’Atalanta. Ostigard perché non gioca? Dall’esterno certe dinamiche non si conoscono, le scelte dipendono dall’allenatore che lo vede tutti i giorni. Vedere Juan Jesus e Rrhamani che giocano così male ti fa capire che Ostigard e Natan sono peggio. Se lo spettacolo è questo viene spontaneo pensare gli altri in panchina siano molto peggio? Il Napoli è una squadra allo sbando. L’orgoglio dove sta? Quando uno dà l’anima in campo non c’è mai nulla da recriminare. Contro l’Atalanta abbiamo visto delle cose oscene. Il rispetto per i tifosi dov’è? I giocatori non hanno fatto il loro dovere, non l’ho visto proprio in campo contro l’Atalanta».

