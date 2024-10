Mancini, i tifosi della Roma: «La multa la paghiamo noi»

L’iniziativa lanciata dall’avvocato Lorenzo Contucci: «Il derby è anche feroce goliardia e becero sfottò». Su Go Found me già raggiunti i 7 mila euro

La vicenda Mancini si arricchisce di una nuova pagina. Lorenzo Contucci, l’ “avvocato degli ultras” giallorossi, ha lanciato un’iniziativa a favore del difensore multato dal giudice sportivo per i festeggiamenti post derby sotto la curva della Roma. La sanzione di 5 mila euro potrebbero pagarla gli stessi tifosi con una sorta di “colletta”.

L’avvocato Contucci sui suoi canali social ha scritto:

“Molti tifosi della Roma, di Curva e non solo, hanno chiesto di fare qualcosa per la multa di 5000 euro che il Giudice Sportivo ha dato a Mancini per aver sventolato la bandiera con il sorcio alla fine di Roma/Lazio 1-0. Riteniamo che il derby di Roma sia anche feroce goliardia e becero sfottò e per questo, al di là del giudizio dei moralisti, diciamo a questi ultimi una sola cosa: La multa a Mancini la paghiamo noi. Quindi, come da titolo, si invitano i tifosi romanisti che si rispecchiano in quello che ha fatto Mancini a versare un’offerta libera per arrivare all’importo di cui sopra per pagargli la multa“.

Cifra già raggiunta grazie a 612 donazioni

L’avvocato precise che “qualora il nostro Mancio non voglia o non possa ricevere l’importo che raccoglieremo, l’intera somma verrà data in beneficenza, come già fatto in passato per le mascherine con il logo ASR (per chi non si dovesse ricordare, l’intero ricavato venne devoluto al Bambin Gesù e ad un’altra associazione di volontariato sociale). Naturalmente vi terrò personalmente aggiornati sull’andamento e sull’esito della raccolta. Il Romanismo trionferà sul Moralismo! (Tutto in maiuscolo, ndr)“.

Secondo quanto riporta Calciomercato.com, l’iniziativa è stata lanciata sulla nota piattaforma Go Fund me e, grazie a 612 donazioni, ha presto raggiunto e superato l’importo dei 5.000 euro previsti dalla multa. Ha già raggiunto i 7 mila euro.

Mancini è l’eroe dei romanisti

Mancini è ormai diventato l’eroe dei suoi tifosi. Non solo questi si sono subito attivati per pagare la multa al suo posto. C’è un altro effetto collaterale della sua esultanza post derby con la bandiera bianco celeste e il topo.

L’improvvisa ondata di popolarità di Mancini presso i tifosi della Roma si è riversata pure nei negozi ufficiali del club e in quello on-line. Le vendite delle magliette speciali indossate per il derby hanno registrato una significativa impennata di vendite. Fino al 70% in più per quelle che recavano il nome ed il numero di maglia, il 23, di Gianluca Mancini.

