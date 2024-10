A Dazn: «Zielinski? Se si allena come ha fatto nelle ultime settimane io lo utilizzo perché è un professionista serio»

Calzona: «Dobbiamo difendere da squadra senza mettere in difficoltà la linea difensiva»

Calzone è intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Empoli-Napoli.

La Champions torna un obiettivo ora che l’Italia avrà 5 squadre?

«No, come ormai dico da tempo la matematica oggi condanna. Il nostro obiettivo è arrivare il più lontano possibile. È chiaro che ora c’è questa possibilità è un motivo per noi per lottare per posizioni di prestigio».

Calzona: «Non dobbiamo mettere in difficoltà la linea difensiva»

Sulla percezione del pericolo che manca ai giocatori

«Abbiamo lavorato tanto. È chiaro che è qualcosa che dobbiamo levarci velocemente. Dobbiamo capire che dobbiamo difendere da squadra e non mettere in difficoltà la linea difensiva».

Su Zielinski

«Zielinski le ultime settimane l’ho visto in crescita. Indipendentemente dal suo futuro, se si allena come ha fatto nelle ultime settimane io lo utilizzo perché è un professionista serio».

Massimo Ugolini, inviato Sky, dà aggiornamenti su Empoli-Napoli ad un’ora dall’inizio della partita.

«De Laurentiis è arrivato al seguito della squadra, a bordo di un van circa venti minuti fa, prima il pullman del Napoli poi quello dell’Empoli. Dietro il pullman del Napoli, c’era il van con il presidente De Laurentiis e la moglie Jacqueline, presenti al Castellani. Saranno novanta minuti importanti, come lo erano quelli contro il Frosinone. Il discorso Europa League resta aperto. Ci sono più di 3500 tifosi azzurri. Partita molto sentita, lo stadio è tutto esaurito. Saranno novanta minuti importanti per il Napoli, ma anche per l’Empoli che cerca la salvezza. Servono gol all’Empoli e il Napoli non deve prenderne. Nella gestione Calzona ha sempre subito gol».

Alle 18:00 al Castellani prenderà il via la partita tra l’Empoli e il Napoli. Gli azzurri sono in cerca di rivalsa, dopo il pareggio con il Frosinone.

Le formazioni ufficiali:

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Ostigard, Jesus, Natan, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Allenatore: Calzona

Empoli (3-4-2-1): Caprile, Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Gyasi, Grassi, Maleh, Pezzella, Fazzini, Cambiaghi, Cerri

Allenatore: Nicola

